Trpké slová krásnej herečky! Pravda o Hollywoode: Poznajú ju mnohí, no málokto ju povie nahlas

LOS ANGELES - Herečka Kerry Washington, ktorú si svet pamätá najmä zo seriálu Škandál, otvorila jednu z najbolestivejších kapitol svojho života. V rozhovore pre podcast Call Her Daddy priznala, že za dokonalým imidžom sa roky skrýval boj s poruchami príjmu potravy a kontrolou vlastného tela.

Navonok dokonalá, sebavedomá a vždy upravená. A vnútri? Herečka Kerry Washington konečne prehovorila otvorene o tom, ako sa jej vzťah k jedlu postupne skomplikoval: „Jedlo pre mňa nebolo len jedlo. Bolo to niečo, čo som používala, aby som sa cítila lepšie… alebo aby som sa potrestala.“ Herečka priznala, že jej správanie nebolo vždy zdravé a že dlho trvalo, kým si uvedomila, že ide o problém. Najšokujúcejšie je, že o svojich problémoch dlho nikomu nehovorila. Sama naznačila, že bola expertkou na to, ako všetko zakryť a fungovať ďalej.

V podcaste povedala: „Bolo to niečo, čo som si nechávala pre seba. Navonok som fungovala, ale vnútri som bojovala.“ Presne to je podľa nej na poruchách príjmu potravy najzradnejšie. Človek môže pôsobiť úplne v poriadku, aj keď to tak nie je.

Kerry Washington otvorene priznala, že tlak prostredia zohral veľkú rolu. Boli to hollywoodske očakávania na vzhľad, neustále hodnotenie tela, potreba byť perfektná. „V tomto biznise máte pocit, že vaše telo nie je úplne vaše,“ priznala. Mala pocit, že jej telo je neustále hodnotené, že musí vyzerať určitým spôsobom, aby "zapadla".

Dnes je situácia iná. Kerry hovorí, že pracovala na sebe,vyhľadala pomoc a stále sa učí mať k sebe zdravší vzťah. „Musela som sa naučiť, že si zaslúžim starostlivosť – nielen výkon.“ Veľkú rolu zohralo aj materstvo. Kerry priznala, že práve deti ju prinútili prehodnotiť vlastné správanie. Uvedomila si, že nechce, aby jej deti videli nezdravý vzťah k telu a začala pracovať na tom, aby bola pre ne lepším vzorom.

Chcela byť zdravým príkladom, nie niekým, kto sa trápi v tichosti.  „To, čo ma vlastne prinútilo vyhľadať pomoc s poruchou príjmu potravy, nebolo samotné jedlo, nebolo to správanie s jedlom – boli to samovražedné myšlienky.“  Naznačila, že rodina jej pomohla pochopiť, že si zaslúži starostlivosť, nie trestanie: „Zaslúžim si byť v poriadku“. Jedna z jej hlavných myšlienok z rozhovoru bola, že človek si musí dovoliť byť v poriadku – nielen navonok, ale aj vnútri.

Kerry Washington dnes ukazuje, že aj tie najúspešnejšie ženy môžu zápasiť samy so sebou. A jej priznanie má silný odkaz: dokonalosť je ilúzia – a najväčšia sila je priznať pravdu. Kerry odhalila pravdu, ktorú v Hollywoode poznajú mnohí, no málokto ju povie nahlas.

Súvisiace články

FOTO vnútri Baywatch je späť! Unikli
Baywatch je späť! Unikli prvé zábery z natáčania: Toto majú byť nové herecké idoly?
Zahraniční prominenti
Meghan Markle
Meghan Markle padá na samé dno: Zruinovali ju maniere, urážlivosť a... aj toto hralo proti nej!
Zahraniční prominenti
Megan Fox
Megan Fox je stále kosť: FOTO Ak na párty, tak jedine v sexi bielizni s podväzkami!
Zahraniční prominenti
Krásna herečka na slávnostnej
Krásna herečka na slávnostnej premiére: Účes ako KAZISVET a na sebe…. Zelený PAPLÓN s polokošeľou!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Horúce telefonáty Šebovej s Polnišovou: Na pretrase je nonstop Vilém! Hotové ródeo
Horúce telefonáty Šebovej s Polnišovou: Na pretrase je nonstop Vilém! Hotové ródeo
Prominenti
Jozef Viskupič o dostupnosti HHC látok a dopadu na žiakov
Jozef Viskupič o dostupnosti HHC látok a dopadu na žiakov
Správy
M. Majerský o decentralizovaní eurofondov
M. Majerský o decentralizovaní eurofondov
Správy

Domáce správy

Sledujeme vás! Slovenskí daňováci
Sledujeme vás! Slovenskí daňováci si zobrali do parády NAHÉ modelky na ONLYFANS: Posledná výzva
Domáce
Obyvateľov obce pri Bratislave
Obyvateľov obce pri Bratislave vystrašila šelma: Mysleli si, že ide o rysa, skutočnosť však bola ešte ŠOKUJÚCEJŠIA
Domáce
Slovensko sa prepadlo vo
Slovensko sa prepadlo vo svetovom rebríčku: TENTO ukazovateľ pritom hovorí za všetko! Česko nás nechalo ďaleko za sebou
Domáce
Premiér Fico: Pôžička EÚ pre Ukrajinu aj dodávky ropy ostávajú zablokované, Slovensko vyhlásilo ropnú núdzu
Premiér Fico: Pôžička EÚ pre Ukrajinu aj dodávky ropy ostávajú zablokované, Slovensko vyhlásilo ropnú núdzu
Bratislava

Zahraničné

McKenna Kindred
Škandál na škole: Učiteľka zaplatila študentovi za trojhodinový sexuálny maratón! Jej manžel bol zatiaľ preč
Zahraničné
FOTO Hormuszký prieliv
V Hormuzskom prielive chystajú evakuáciu: Lode aj posádky majú byť presunuté do bezpečia
Zahraničné
Vojna v Iráne môže
Vojna v Iráne môže ukončiť dlhodobý spor v Ázii: Peking ponúka pomocnú ruku, má ale JASNÉ podmienky!
Zahraničné
aktualizované Benjamin Netanjahu.
Irán má byť na kolenách: Po útokoch stratil schopnosť vyrábať rakety aj obohacovať urán
Zahraničné

Prominenti

Asistentka Borisa Kollára na
Asistentka Borisa Kollára na starých FOTO: Bez plastík ju nespoznáte!
Domáci prominenti
Kerry Washington
Trpké slová krásnej herečky! Pravda o Hollywoode: Poznajú ju mnohí, no málokto ju povie nahlas
Zahraniční prominenti
Zuzana Kubovčíková Šebová, v
Horúce telefonáty Šebovej s Polnišovou: Na pretrase je nonstop Vilém! Hotové ródeo
Domáci prominenti
Kaliho dcéra sa vyrovnáva
Kaliho dcére otcova sláva nevonia: Samé výčitky a... Vykričala mu, že je adoptovaná!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ste v norme alebo
Ste v norme alebo hlboko pod priemerom? TOTO je počet pohlavných stykov za rok, ktorý definuje bežný vzťah
Zaujímavosti
Takto sami škodíte svojim
Takto sami škodíte svojim obličkám: Často o tom neviete, pri zistení môže byť neskoro!
vysetrenie.sk
Tak to je teda
Životný kúsok za cenu kávy? Holly v sekáči objavila červený SKVOST! TENTO kúsok vyvolal na internete šialenstvo
Zaujímavosti
Sekundy od tragédie! Mačka
Sekundy od tragédie! Mačka si nevšimla, že jej HORÍ CHVOST, a na svoju záchrankyňu sa nakoniec ešte aj URAZILA!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichdádza nová tradícia?
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce

Ekonomika

Nevypredané dlhopisy spustili prestrelku: Viskupič z SaS žiada Kamenického koniec, minister reaguje!
Nevypredané dlhopisy spustili prestrelku: Viskupič z SaS žiada Kamenického koniec, minister reaguje!
Najprudšie zdražovanie v dejinách: Cena ropy sa rýchlo blíži k historickým rekordom a zlých správ pribúda!
Najprudšie zdražovanie v dejinách: Cena ropy sa rýchlo blíži k historickým rekordom a zlých správ pribúda!
Slovensko definitívne zavádza dvojité ceny nafty: Začnú platiť od pondelka, koľko si cudzinci priplatia? (foto)
Slovensko definitívne zavádza dvojité ceny nafty: Začnú platiť od pondelka, koľko si cudzinci priplatia? (foto)
Invalidita a PN-ky na muške: Štát by mohol ušetriť až stovky miliónov eur, siahne na ne?
Invalidita a PN-ky na muške: Štát by mohol ušetriť až stovky miliónov eur, siahne na ne?

Šport

VIDEO Nominácia Slovenska na baráž proti Kosovu: Veľký návrat po dvoch rokoch, vypadlo tradičné meno!
VIDEO Nominácia Slovenska na baráž proti Kosovu: Veľký návrat po dvoch rokoch, vypadlo tradičné meno!
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Posledný šprint sezóny patril Švédkam: Do stíhačky mieria aj tri Slovenky
Posledný šprint sezóny patril Švédkam: Do stíhačky mieria aj tri Slovenky
Biatlon
Dvojgólové vedenie na výhru nestačilo: Obrovskú drámu v Steel Aréne rozhodol odchovanec
Dvojgólové vedenie na výhru nestačilo: Obrovskú drámu v Steel Aréne rozhodol odchovanec
Tipsport liga
Nepomohla ani strelecká prevaha: Druhý zápas pod Dubňom spoznal svojho víťaza
Nepomohla ani strelecká prevaha: Druhý zápas pod Dubňom spoznal svojho víťaza
Tipsport liga

Auto-moto

Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Novinky
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Doprava
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Novinky
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Novinky

Kariéra a motivácia

Hľadáte prácu alebo nový smer? Toto podujatie v Žiline vám môže zmeniť kariéru
Hľadáte prácu alebo nový smer? Toto podujatie v Žiline vám môže zmeniť kariéru
Kariérne poradenstvo
Týchto 7 viet, ktoré môžu okamžite zničiť vašu kariéru – jednu hovorí každý zamestnanec!
Týchto 7 viet, ktoré môžu okamžite zničiť vašu kariéru – jednu hovorí každý zamestnanec!
Vzťahy na pracovisku
Robíte v práci príliš veľa a výsledky stále neprichádzajú? Paretovo pravidlo vám môže zmeniť kariéru
Robíte v práci príliš veľa a výsledky stále neprichádzajú? Paretovo pravidlo vám môže zmeniť kariéru
Rady, tipy a triky
Sedavé zamestnanie vás zabíja pomaly: Týchto 5 dôvodov, prečo je pohyb nevyhnutný
Sedavé zamestnanie vás zabíja pomaly: Týchto 5 dôvodov, prečo je pohyb nevyhnutný
Prostredie práce

Varenie a recepty

Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Musia byť vajcia v chladničke? Pravda, ktorú mnohí nepoznajú
Musia byť vajcia v chladničke? Pravda, ktorú mnohí nepoznajú
Skladovanie potravín
Akú formu na barančeka? Najlepšou voľbou je tento materiál
Akú formu na barančeka? Najlepšou voľbou je tento materiál
Rady a tipy

Technológie

Spojené štáty zaútočili na Irán novými „Bunker Buster“ bombami: Prečo sú tieto zbrane tak nebezpečné?
Spojené štáty zaútočili na Irán novými „Bunker Buster“ bombami: Prečo sú tieto zbrane tak nebezpečné?
Armádne technológie
Android ekosystém zasiahol zákerný malvér Perseus: Ten špehuje naozaj všetko, aj aplikáciu Poznámky
Android ekosystém zasiahol zákerný malvér Perseus: Ten špehuje naozaj všetko, aj aplikáciu Poznámky
Bezpečnosť
Nemeckí vedci urobili prelom v kvantových technológiách, kvantový internet je zas o krok bližšie k realite
Nemeckí vedci urobili prelom v kvantových technológiách, kvantový internet je zas o krok bližšie k realite
Veda a výskum
Americké letectvo tlačí na vývoj malých a smrtiacich dronov: Veliteľstvo priznalo, že zatiaľ nemajú špecializovaný systém
Americké letectvo tlačí na vývoj malých a smrtiacich dronov: Veliteľstvo priznalo, že zatiaľ nemajú špecializovaný systém
Armádne technológie

Bývanie

Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie

Pre kutilov

Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Dvor a záhrada
5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
Záhrada
Ktoré odrody paradajok patria na gril, do šalátu a čo k nim podávať?
Ktoré odrody paradajok patria na gril, do šalátu a čo k nim podávať?
Zelenina a ovocie
Ako zachrániť prvosienky zo supermarketu? Jednoduché pravidlá na presun do záhrady
Ako zachrániť prvosienky zo supermarketu? Jednoduché pravidlá na presun do záhrady
Okrasná záhrada

