Speváčka Kesha otŕčala na verejnosti ZADOK: Ehm, to nie sú šortky, ale NOHAVIČKY!

Kesha (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Speváčka Kesha (37) sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2010, kedy zaujala piesňou TiK ToK. Odvtedy sa jej podarilo vydať ešte niekoľko hitov, no v posledných rokoch už toľko nehviezdi. Stále však dokáže pútať pozornosť aspoň svojim výzorom... Najnovšie v uliciach Los Angeles otŕčala svoj zadok!

Kesha búrala priečky hitparát pred viac ako 10 rokmi... Vtedy zahviezdila piesňou TiK ToK a hoci neskôr ešte vydala zopár hitov, dnes už o nej v hudobnom biznise veľmi nepočuť. Oveľa viac ako novými piesňami, pútala v poslednom období pozornosť neupraveným výzorom. Na tom si už najnovšie dáva záležať.

Dôkazom sú najnovšie zábery, ktoré sa paparazzom podarilo nafotiť na letisku v Los Angeles. Plavovláska vyzerala upravene, mala spravené ležérne vlny, na očiach mala čierne okuliare, aj lesk na perách. V rukách tiež držala čiernu koženú kabelku s nápisom "My energy comes from freedom", čo v preklade znamená, že energiu čerpá zo slobody.

Len pohodlný komplet, ktorý si na cestovanie zvolila, vyvolával trochu zmiešané pocity. Vo vrchnej časti pozostával zo slušivého ružového svetríka na gombíky, no a v tej spodnej... Na prvý pohľad to pôsobilo, že má blondínka na sebe len nohavičky. Miniatúrny kúsok, z ktorého jej trčala polovica zadku, totiž ani zďaleka nepripomínal šortky.

(Zdroj: Profimedia)