Pondelok2. marec 2026, meniny má Anežka, zajtra Bohumil, Bohumila

MIMORIADNE V Kuvajte sa zrútila americká stíhačka F-15

Americká stíhačka havarovala.
Americká stíhačka havarovala. (Zdroj: X)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

KUVAJT – Na území Kuvajtu došlo v pondelok k havárii stíhacieho lietadla typu F-15 patriaceho vzdušným silám USA. Incident sa odohral v čase vrcholacej operácie „Epická zúrivosť“, v rámci ktorej Spojené štáty využívajú svoje regionálne základne na údery proti iránskym cieľom.

Pilot sa stihol zachrániť

Prvé informácie o páde stroja sa objavili na sociálnych sieťach, kde boli zverejnené amatérske zábery z miesta nešťastia. Podľa zistení denníka The Times of Israel (ToI) sa minimálne jeden z členov posádky stihol z lietadla úspešne katapultovať. Oficiálne miesta zatiaľ nešpecifikovali zdravotný stav pilota ani presný počet osôb na palube.

Pentagón sa k udalosti zatiaľ vyjadruje zdržanlivo a neposkytol žiadne bližšie detaily o tom, čo mohlo byť príčinou technického zlyhania alebo pádu. Nie je jasné, či sa stroj vracal z bojovej misie alebo išlo o operačný let v rámci zabezpečenia regiónu.

Základne v ohrození

Kuvajt patrí medzi arabské krajiny, ktoré hostia americké vojenské jednotky a stali sa terčom iránskych odvetných útokov. Teherán v posledných dňoch cielene ostreľuje infraštruktúru USA v regióne ako reakciu na masívnu ofenzívu Izraela a Spojených štátov.

Súčasná vlna násilia nabrala na intenzite po sobotňajšom útoku, pri ktorom bol zlikvidovaný aj iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí. Kým prezident Donald Trump očakáva koniec hlavných bojových operácií do štyroch týždňov, iránske drony a rakety naďalej ohrozujú bezpečnosť v okolí spojeneckých základní, čo zvyšuje riziko incidentov, akým bola dnešná havária F-15.

Viac o téme: IránKuvajtF-15HaváriaAmerická stíhačka
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUALIZOVANÉ Ilustračné foto
Šok na trhoch: Ropa kvôli útokom na Irán prudko zdražuje! Panujú obavy o dodávky
Zahraničné
Letecké útoky na Irán
Letecké útoky na Irán ohrozujú turistov: Drony dopadli len stovky metrov od výletnej lode!
Zahraničné
Britský premiér Keir Starmer.
Starmer dal USA zelenú: Američania môžu použiť britské základne na obranné údery proti Iránu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Za stav Slovalca môže bývalá vláda, posťažoval sa Taraba: Poviem vám, ako to bolo so Samsungom!
Za stav Slovalca môže bývalá vláda, posťažoval sa Taraba: Poviem vám, ako to bolo so Samsungom!
Správy
Lyžovačka v stredisku Jahodná pri Košiciach
Lyžovačka v stredisku Jahodná pri Košiciach
Správy
Českí archeológovia v Ománe objavili zaujímavú spojitosť praľudí a žralokov
Českí archeológovia v Ománe objavili zaujímavú spojitosť praľudí a žralokov
Cestovanie

Domáce správy

FOTO Od začiatku roka máme
Od začiatku roka máme stále hlbšie do vrecka: Rapídne hore išla kuracina aj väčšina ovocia! Čo naopak zlacnelo?
Ekonomika
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Šéfovi SZĽH Miroslavovi Šatanovi
Šéfovi SZĽH Miroslavovi Šatanovi mali počas olympiády vykradnúť dom!
Domáce
Pozor na poľadovicu: HP Vrchslatina a cesta Vígľaš – Červeňany sú ráno nebezpečné
Pozor na poľadovicu: HP Vrchslatina a cesta Vígľaš – Červeňany sú ráno nebezpečné
Regióny

Zahraničné

Americká stíhačka havarovala.
MIMORIADNE V Kuvajte sa zrútila americká stíhačka F-15
Zahraničné
Ruská jadrová ponorka
Obrovský zlom: Čína prvýkrát prekonala USA vo výrobe jadrových ponoriek!
Zahraničné
Čierny dym nad budovou
Čierny dym nad budovou veľvyslanectva USA v Kuvajte! Ľudí vyzvali, aby sa ukryli
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Ilustračné foto
Šok na trhoch: Ropa kvôli útokom na Irán prudko zdražuje! Panujú obavy o dodávky
Zahraničné

Prominenti

Brit Awards. Na snímke
Kelly Osbourne DESÍ vzhľadom: Stráca sa pred očami... Už sa na seba nepodobá!
Zahraniční prominenti
Elán
SMUTNÁ správa pre fanúšikov Elánu: Kapela hlási DEFINITÍVNY KONIEC!
Domáci prominenti
Dovolenka sa zmenila na
Dovolenka sa zmenila na HOROR: Jojkárska moderátorka je v Dubaji... V noci ich museli EVAKUOVAŤ!
Domáci prominenti
Známa slovenská herečka žila
Známa slovenská herečka žila so slávnym hudobníkom: Obaja podľahli rakovine... Prežil ju len o rok!
Osobnosti

Zaujímavosti

Považujete sa za nefajčiara,
Považujete sa za nefajčiara, lebo si zapálite len v piatok? DRSNÝ BUDÍČEK od lekárky vás vyvedie z omylu!
Zaujímavosti
V posteli už mesiace
V posteli už mesiace ticho? Ak vaše telo dlhšie nepocítilo vášeň, pri najbližšom pokuse vás čaká TOTO! Nič príjemné...
Zaujímavosti
Toto robí banán s
Toto robí banán s vašou hladinou cukru v krvi
vysetrenie.sk
Exčlenka posádky luxusnej lode
Exčlenka posádky luxusnej lode otvorene: TÝMTO správaním ju cestujúci vytáčajú do vývrtky! Sexuálne návrhy sú len začiatok
Zaujímavosti

Dobré správy

Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
Stellantis po fiasku s elektromobilmi plánuje radikálne zmeny: Čo to znamená pre trnavskú automobilku?
Stellantis po fiasku s elektromobilmi plánuje radikálne zmeny: Čo to znamená pre trnavskú automobilku?
Štát spúšťa predaj nových dlhopisov pre ľudí: Aké sú ich úskalia a koľko môžete zarobiť? (kalkulačka)
Štát spúšťa predaj nových dlhopisov pre ľudí: Aké sú ich úskalia a koľko môžete zarobiť? (kalkulačka)
Útok Izraela a USA na Irán: Čaká Slovensko nová vlna zdražovania?
Útok Izraela a USA na Irán: Čaká Slovensko nová vlna zdražovania?

Šport

VIDEO Šikovný gól aj veľké gesto fair play českého útočníka: Cítil by som sa ako idiot
VIDEO Šikovný gól aj veľké gesto fair play českého útočníka: Cítil by som sa ako idiot
Tipsport ELH
VIDEO Nová sezóna a starý Messi: Argentínčan opäť dokázal, prečo je najlepším hráčom všetkých čias
VIDEO Nová sezóna a starý Messi: Argentínčan opäť dokázal, prečo je najlepším hráčom všetkých čias
Ostatné
Neuveriteľný úspech! Mladá Slovenka je majsterkou sveta po absolútnej demontáži súperiek
Neuveriteľný úspech! Mladá Slovenka je majsterkou sveta po absolútnej demontáži súperiek
Biatlon
VIDEO Šokujúce scény! Konflikt v kotli fanúšikov Spartaka Trnava, jedného museli ratovať
VIDEO Šokujúce scény! Konflikt v kotli fanúšikov Spartaka Trnava, jedného museli ratovať
Niké liga

Auto-moto

TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Klasické testy
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava

Kariéra a motivácia

Inšpektoráty práce pritvrdzujú: Pripravte sa na mimoriadne akcie po celom Slovensku!
Inšpektoráty práce pritvrdzujú: Pripravte sa na mimoriadne akcie po celom Slovensku!
Aktuality
Pracovný horoskop na marec: Koho čaká vyčerpanie a kto by mal zmeniť prácu?
Pracovný horoskop na marec: Koho čaká vyčerpanie a kto by mal zmeniť prácu?
KarieraInfo.sk
Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Rady, tipy a triky
Generačné zemetrasenie v kanceláriách: Prečo Gen Z v roku 2026 prepisuje pravidlá a čo na to Boomers?
Generačné zemetrasenie v kanceláriách: Prečo Gen Z v roku 2026 prepisuje pravidlá a čo na to Boomers?
Prostredie práce

Varenie a recepty

Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Domáca čokoládová granola len z pár surovín
Domáca čokoládová granola len z pár surovín
Chuťovky
Čo pripraviť z kuracích pŕs? Rýchle recepty, ktoré neomrzia
Čo pripraviť z kuracích pŕs? Rýchle recepty, ktoré neomrzia
Výber receptov

Technológie

Prečo vedci vyzývajú na opatrnosť pri bežnej zložke v semaglutide a Ozempicu
Prečo vedci vyzývajú na opatrnosť pri bežnej zložke v semaglutide a Ozempicu
Veda a výskum
Liberty Class vydrží tri mesiace bez posádky. Americké námorníctvo testuje loď, ktorá nepotrebuje námorníkov
Liberty Class vydrží tri mesiace bez posádky. Americké námorníctvo testuje loď, ktorá nepotrebuje námorníkov
Armádne technológie
Rakovina práve prišla o svoj štít: Vedci našli spôsob, ako efektívne poraziť jej obrancov
Rakovina práve prišla o svoj štít: Vedci našli spôsob, ako efektívne poraziť jej obrancov
Veda a výskum
Poznáš tieto tri funkcie Google Máp? Cestu si môžeš naplánovať ešte predtým, ako sa postavíš z gauča
Poznáš tieto tri funkcie Google Máp? Cestu si môžeš naplánovať ešte predtým, ako sa postavíš z gauča
Návody

Bývanie

Ešte aj toaleta vás očarí svojím dizajnom! O trendy a priemernosť tu nešlo, ich dom však vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Ešte aj toaleta vás očarí svojím dizajnom! O trendy a priemernosť tu nešlo, ich dom však vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory

Pre kutilov

5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
Záhrada
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhrada
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Recepty
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zamilované páry na plese 2026: Nela Slováková po boku športovca trochu inak a kto je táto (ne)známa kráska?
Zahraničné celebrity
Zamilované páry na plese 2026: Nela Slováková po boku športovca trochu inak a kto je táto (ne)známa kráska?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Americká stíhačka havarovala.
Zahraničné
MIMORIADNE V Kuvajte sa zrútila americká stíhačka F-15
Čierny dym nad budovou
Zahraničné
Čierny dym nad budovou veľvyslanectva USA v Kuvajte! Ľudí vyzvali, aby sa ukryli
ONLINE Tretí deň vojny
Zahraničné
ONLINE Tretí deň vojny proti Iránu: Izrael útočí na ciele Hizballáhu po celom Libanone, hlásia obete
Od začiatku roka máme
Ekonomika
Od začiatku roka máme stále hlbšie do vrecka: Rapídne hore išla kuracina aj väčšina ovocia! Čo naopak zlacnelo?

Ďalšie zo Zoznamu