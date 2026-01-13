Obrovská TRAGÉDIA: Slávny spevák (†34) zahynul pri NEHODE LIETADLA... Mieril na koncert!

KOLUMBIA - Hudobný svet zasiahla obrovská tragédia. Populárny spevák Yeison Jiménez (†34), jedna z najväčších hudobných hviezd Kolumbie, zahynul pri páde lietadla, len niekoľko hodín pred plánovaným koncertom. Nehodu nikto neprežil!
K nešťastiu došlo v sobotu 10. januára v oblasti medzi mestami Paipa a Duitama. Lietadlo s registračným označením N325FA, ktoré smerovalo do Medellínu, sa krátko po štarte zrútilo. Na palube bolo šesť ľudí - všetci zahynuli.
Smrť speváka potvrdil jeho tím prostredníctvom oficiálneho vyhlásenia na sociálnej sieti Instagram. „S nesmiernym žiaľom oznamujeme odchod Yeisona Jiméneza. Dnes sme neprišli len o umelca, ale aj o syna, brata, priateľa a človeka plného snov, ktorý sa stal zdrojom nádeje pre tisíce ľudí,“ uviedli jeho spolupracovníci.
Podľa magazínu People lietadlo patrilo spevákovej spoločnosti YJ Company SAS a zrútilo sa len niekoľko minút po vzlete, približne o 16:00 miestneho času. Jiménez bol na ceste do mesta Marinilla, kde mal ešte v ten večer vystúpiť pred fanúšikmi.
Mrazivé sú najmä zábery, ktoré vznikli len chvíľu pred nehodou. Spevákov fotograf Weisman Mora zdieľal na sociálnej sieti video z kabíny lietadla počas rolovania po dráhe. O pár okamihov neskôr prišla tragédia. Záznamy natočené po havárii ukazujú lietadlo v plameňoch. Záchranári sa snažili oheň uhasiť, no márne.
Okrem speváka zahynulo ďalších 5 osôb - Jefferson Osorio, Juan Manuel, Oscar Marín, pilot Fernando Torres, aj spomínaný fotograf Weisman Mora. Yeison Jiménez patril medzi najúspešnejších kolumbijských interpretov. Preslávil sa jedinečným štýlom, ktorý spájal mexickú rancheru s kolumbijskými hudobnými koreňmi. Zostali po ňom manželka a tri deti.