50 rokov od premiéry Sandokana: Slávny herec oslavuje 80-ku a... Aha, ako dnes vyzerá!

LOS ANGELES - Od premiéry legendárneho Sandokana ubehlo 50 rokov. Seriál sa dočkal aj novej podoby, kde si hlavnú úlohu struhol turecký lámač sŕdc. No ako aktuálne vyzerá pôvodný herec Kabir Bedi? Pozrite!

Keď sa v roku 1983 objavil na obrazovkách československej televízie exotický pirátsky kapitán s prenikavým pohľadom a mačetou v ruke, málokto tušil, že z neho vyrastie fenomén celej generácie. Sandokan sa rýchlo stal „povinným programom“ v mnohých domácnostiach a jeho popularita zasiahla najmä ženské publikum – od mladých dievčat až po ich mamy a staré mamy. Neodmysliteľnou súčasťou seriálu bola aj dnes legendárna znelka „Sandokááán, Sandokáááán, veľký vládca a pán oceánu,“ ktorú si dodnes mnohí pamätajú.

Po boku mu stála francúzska herečka Carole André, ktorá stvárnila Mariannu, známu ako Perla Labuanu, Sandokanovu veľkú a osudovú lásku. Jeho charizma, mužný vzhľad a exotický pôvod z neho urobili idol mnohých žien. Prvou manželkou herca bola indická modelka a tanečnica Protima Gauri, s ktorou žil v rokoch 1969 až 1974. Spolu mali dve deti – dcéru Pooju, ktorá sa venovala herectvu a neskôr novinárčine, a syna Siddhartha, ktorého život tragicky poznačila schizofrénia. V mladosti spáchal samovraždu.

Kabir Bedi
Jeho druhou manželkou sa stala britská módna návrhárka Susan Humphreys. Z tohto manželstva pochádza syn Adam. Ich vzťah sa skončil rozvodom v roku 1990. Nasledujúce roky strávil Kabir Bedi po boku o dvadsať rokov mladšej britskej rozhlasovej a televíznej moderátorky Nikki Bedi. Ich manželstvo trvalo od roku 1992 až do roku 2005. Novú životnú etapu otvoril herec v roku 2016, keď si len deň pred svojimi 70. narodeninami vzal vedkyňu Parveen Dusanj. Jeho súčasná manželka je od neho mladšia o 29 rokov.

Málokto si dnes uvedomuje, že kultový šesťdielny taliansky minisériál mal premiéru už v roku 1976 a tento rok si tak pripomíname jeho okrúhle 50. výročie. Práve vtedy sa do úlohy neohrozeného piráta prvýkrát vžil Kabir Bedi – charizmatický herec pôvodom z Pakistanu, ktorý 16. januára oslávuje 80 rokov. Pozrite sa, ako teraz herec vyzerá!

Novodobý Sandokan

Turecký lámač sŕdc Can Yaman stvárňuje hlavnú rolu legendárneho piráta v novom seriálovom spracovaní Sandokan, z ktorého sú ženy na mäkko. Aj keď sa premiéra novodobého Sandokana niekoľkokrát odložila, diváci sa jej konečne dočkali koncom minulého roka. Slováci však museli počkať do začiatku roka 2026, aby si tohto fešáka vychutnali na televíznych obrazovkách.

50 rokov od premiéry
