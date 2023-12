Problémová hviezdička sa ZMENILA: Priznala PLASTIKU na tvári!

(Zdroj: Warner Bros)

LOS ANGELES - Amanda Bynes (37) sa do povedomia verejnosti dostala pred viac ako 20 rokmi vďaka tínedžerským filmom pre dievčatá. Slávu však úplne nezvládla, prepadla drogám a skončila na psychiatrii. Aktuálne je už po liečbe... A viditeľne sa zmenila v tvári. Priznala plastiku!

Bývalá detská hviezda Amanda Bynes na seba v posledných rokoch pútala pozornosť predovšetkým svojimi škandálmi. Prepadla drogám a bojovala s vážnymi psychickými problémami. Aktuálne je vraj už vyliečená a plánuje sa vrátiť k práci... A tomu zrejme prispôsobuje aj svoj vzhľad. Fanúšikovia si totiž všimli, že sa viditeľne zmenila v tvári.

A blondínka aktuálne špekulácie potvrdila. Podstúpila plastickú operáciu. „Nikdy predtým som o tom nehovorila, ale podstúpila som blefaroplastiku kožných záhybov a očného okolia. Takže tie kožné záhyby už nemám,“ vysvetlila svojim sledovateľom na sociálnej sieti Instagram. A s výsledkom chirurgického vylepšenia je vraj nadmieru spokojná.

„Bola to jedna z najlepších vecí, aké som pre svoje sebavedomie mohla urobiť. Cítim sa teraz vo svojej koži omnoho lepšie. Chcela som to s vami zdieľať, aby som vyjasnila tie klebety o mojej novej vizáži,“ dodala herečka. Tá sa aktuálne opäť vrhla do práce a hoci nenatáča žiaden nový film, vo svetle reflektorov zostala - začala totiž natáčať podcasty.

(Zdroj: Instagram A.B.)

(Zdroj: Instagram A.B.)