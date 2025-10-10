Hollywoodska herečka nakrúcala na Slovensku: Strašidelné nemocnice a hororový zážitok s medveďmi!

LOS ANGELES - Skvelá reklama pre našu krajinu! Americká herečka Madelaine Petsch (31) bola v týchto dňoch hosťom v The Kelly Clarkson Show, kde hovorila aj o nakrúcaní hororu Cudzinci: Kapitola 2, ktoré sa odohrávalo v našich končinách. Mladá umelkyňa vychválila Bratislavu a pridala aj zaujímavé pikošky z nakrúcania.
Keď sa za veľkou mlákou spomenie Slovensko, mnohí Američania reagujú rozpačito. Rovnako to bolo aj v prípade speváčky Kelly Clarkson, keď vo svojej šou hostila herečku Madelaine Petsch. „Nikdy som tam nebola. Viem, že to znie ako vymyslené miesto, ale je skutočné,” poznamenala Kelly.
Madelaine priznala, že spočiatku to vnímala rovnako a bola vystrašená z toho, že má ísť nakrúcať do krajiny, o ktorej nič nevie. „Úprimne? Je to pre mňa najobľúbenejšie miesto, kde som kedy vôbec nakrúcala,” priznala herečka. Tá už v minulosti hovorila o tom, že Bratislavu si zamilovala a mala pocit, akoby tam žila.
Kráska pridala aj pár zážitkov z nakrúcania. Keďže sa točilo napríklad aj v starých opustených nemocniciach, chvíľkami to podľa jej slov bolo dosť strašidelné. Rovnako tak aj moment, keď vznikali exteriérové scény. „Raz sa pri nás ocitli štyri medvede. Nikto z nás nemohol opustiť svoj príves, lebo boli dosť agresívne,” zaspomínala si Petsch.
Horor Cudzinci je v podstate trilógiou. V Amerike má v týchto dňoch premiéru druhá časť. Dej sa zameriava na mladý pár, ktorý cestuje naprieč krajinou. Keď sa im pokazí auto, ocitnú sa v odľahlej chatke, kde sa stanú obeťou maskovaných cudzincov. Film je inšpirovaný skutočnými udalosťami.