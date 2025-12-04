Speváčka Gwen Stefani ZASTAVILA ČAS: Ťahá jej na 60, ale... Tvár má ako bábika!

NEW YORK - Skutočný vek by jej tipoval málokto! V Alice Tully Hall v New Yorku sa v utorok večer konala slávnostná premiéra novej vianočnej komédie s názvom Oh. What. Fun., ktorej sa zúčastnili viaceré známe tváre. Nechýbala ani speváčka Gwen Stefani (56). Jej nová pieseň je totiž súčasťou soundracku k filmu. Pozrite, ako sa nahodila!
Hoci má speváčka Gwen Stefani vekovo už bližšie skôr k šesťdesiatničkám, než k päťdesiatničkám, jej mladistvý a svieži vzhľad by jej pokojne mohla závidieť aj nejedna unavená štyridsiatnička. Skvele vyzerala aj na spomínanej premiére vianočnej komédie. Dokonalý mejkap je v jej prípade samozrejmosťou. Zaujala ale aj extravagantným modelom šiat.
Zahraničné médiá sa zamerali tiež na šperky slávnej blondínky. Istý čas sa totiž špekuluje o tom, že jej manželstvo so spevákom Blakeom Sheltonom prechádza krízou... Na rukách sa však Gwen vynímali prstene, ktoré dostala práve od svojho milovaného muža.
Nie je tajomstvom, že Gwen a Blake sa otvorene hlásia k svojej viere, a tak je pre nich manželský zväzok priam posvätný. Práve vieru v Boha označujú za tú tretiu stranu svojho manželstva. „Obaja máme silnú vieru v Boha. Ak máte toto, potom máte všetko. Musíte byť schopní odpúšťať a ísť ďalej. Boh musí byť vždy pre vás číslo jedna. To je naše tajomstvo. Takto žijeme,“ uviedla v jednom z rozhovorov.
Vianočná komédia Oh. What. Fun je dostupná na streamovacej platforme Prime Video. Ústrednú postavu v nej stvárnila hviezdna Michelle Pfeiffer. Zhostila sa úlohy matky, ktorá každý rok organizuje pre svoju rodinu dokonalé Vianoce. Tentokrát však najkrajšie sviatky roka budú mať úplne inú príchuť. Namiesto stresu ju tak čaká zaujímavé dobrodružstvo. Okrem Michelle v komédii účinkujú aj Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Eva Longoria, Denis Leary, či napríklad Dominic Sessa.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%