Krásna modelka vie, ako potešiť fanúšikov: Na najnovších záberoch predviedla dokonalú figúru v plavkách!

Candice Swanepoel (Zdroj: SITA)
LOS ANGELES – Candice Swanepoel (37) sa preslávila hlavne vďaka svojej kráse, ktorú nemá problém ukázať. To predviedla aj počas fotenia, na ktorom propagovala svoju vlastnú značku plaviek.
Juhoafrická kráska patrí medzi najslávnejšie postavy modelingového prostredia. V minulosti predvádzala pre množstvo svetoznámych značiek vrátane Victoria's Secret a na jej profile na sociálnej sieti Instagram ju sleduje viac než 20 miliónov fanúšikov.
Tým naposledy pripomenula aj svoju vlastnú značku plaviek s názvom Tropic Of C, ktorú založila a ktorej robí reklamu tým najlepším možným spôsobom. Verejnosť tak mohla opäť vidieť jej dokonalé krivky, ktoré potešili hlavne jej mužských obdivovateľov.