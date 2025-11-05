Slávna speváčka ukázala bradavky: Do spoločnosti prišla v šatách pomsty!

NEW YORK - Speváčka Lily Allen (40) má za sebou veľmi náročné obdobie. Po 4 rokoch jej skrachovalo manželstvo s hercom Davidom Harbourom (50), kvôli čomu sa ocitla na dne. Z neho sa už odrazila a svojmu ex pred pár dňami ukázala, o čo prišiel!
Speváčke Lily Allen vyšiel koncom októbra nový album, ktorý nesie názov West End Girl. V recenziách sa o ňom hovorí ako o rozvodovom albume, ktorý nemá obdobu. Údajne v ňom je veľa smútku, avšak neznie depresívne. Umelkyňa spieva napríklad o manipulácii a podvode.
Lily otvorene priznáva, že krach manželstva ju veľmi zasiahol. Na istý čas sa dokonca dobrovoľne uchýlila do psychiatrickej liečebne. Pre speváčku ide o druhé nevydarené manželstvo. Jej prvým mužom bol Sam Cooper, s ktorým má dve dcéry.
Začiatkom tohto týždňa sa Lily objavila v spoločnosti. A to na slávnostnom odovzdávaní cien Rady amerických módnych návrhárov. Nuž, a tam sa predviedla v módnej kreácii, ktorá mnohým vyrazila dych. Vrchná časť pozostávala len z miniatúrnej podprsenky, ktorá odhaľovala obliny jej pŕs a bolo jej vidno tiež bradavky. Sukňa začínala dosť nízko a zadnú časť tvorila čipka.
