Weasleyovci opäť pokope: Dvojčatá sa opäť stretli s malou sestričkou Ginny... Aha!

LONDÝN - Fanúšikovia Harryho Pottera šalejú od nadšenia! Po rokoch sa opäť stretli obľúbení Weasleyovci – herecké dvojčatá James a Oliver Phelpsovci (Fred a George) si dali spoločnú večeru so svojou filmovou sestrou Bonnie Wright, známou ako Ginny Weasleyová.
Trojica sa cez víkend stretla v Baltimore a Oliver zdieľal spoločnú fotku na Instagrame s popisom: „Rodinná večera v Baltimore.“ Fanúšikovia okamžite zaplavili komentáre nadšenými reakciami: „Reunion, ktorý sme všetci potrebovali!“, „Toto úplne milujem!“ alebo „Najlepšia rodinná večera – cítim sa, akoby som sedel za stolom u Weasleyovcov!“
Phelpsovci, ktorí majú dnes 39 rokov, si s Bonnie (34) zahrali vo filmoch o Harrym Potterovi v rokoch 2001 až 2011. Odvtedy ostali v kontakte a často sa objavujú na fanúšikovských akciách po celom svete.Herečka sa momentálne venuje najmä materstvu. V roku 2023 privítala so svojím manželom Andrewom Lococom prvé dieťa – chlapčeka s čarovným menom Elio Ocean Wright Lococo.
Na Instagrame vtedy napísala dojemné slová: „Privítajte Elia Oceana, narodeného doma 19. septembra. Sme zdraví, šťastní a zamilovaní do nášho slnka!“ Bonnie nezabudla poďakovať aj pôrodnému tímu a svojmu manželovi: „Andrew, si môj kameň počas pôrodu – doslova, keď som ťa držala tak silno a ty si ani raz nezaváhal. Elio má toho najnežnejšieho ocka!“
Bonnie a Andrew sa vzali v roku 2022 a ich svadba bola ako z rozprávky – cez deň v nádherných šatách, večer v elegantnej hodvábnej róbe. Zaujímavosťou je, že kedysi bola zasnúbená s hercom Jamiem Campbellom Bowerom, ktorého spoznala pri natáčaní posledného dielu Pottera. Dvojica sa však rozišla v roku 2012.
Bonnie sa naposledy objavila v špeciáli Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, kde sa po rokoch stretla s väčšinou pôvodného obsadenia. V rozhovore pre Us Weekly priznala, že ju trochu mrzelo, ako málo priestoru dostal vzťah medzi Ginny a Harrym: „Myslím, že všetci by sme chceli, aby sa do filmov dostalo viac z našich postáv z kníh. Ja by som si želala viac scén, ktoré ukazujú, ako sa vyvíjal ich vzťah. Pomohlo by to pochopiť, prečo sa nakoniec dali dokopy.“