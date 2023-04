Svadobný víkend prominentnej dcéry: Prvé FOTO v bielych šatách!

JUH FRANCÚZSKA - Len v piatok svet obletela informácia, že tento víkend sa z dcéry slávneho speváka Lionela Richieho (73), Sofie (24), stane vydatá pani. Do luxusného rezortu na juhu Francúzska dorazili celebritní hostia a... Na verejnosť sa už dostali prvé fotky budúcej pani v bielych šatách!

Ako informoval Daily Mail, 24-ročná dcéra slávneho Lionela Richieho, Sofia, sa v týchto dňoch vydáva za o 6 rokov staršieho priateľa Elliota Graingea. Ten je synom Luciana Grangea, ktorý je CEO v spoločnosti Universal Music Group. Svadba sa koná v luxusnom rezorte na juhu Francúzska a pozvaných je množstvo celebritných hostí.

Informácia, či modelka už povedala svoje áno, sa ešte na verejnosť nedostala, no svet obleteli jej prvé fotky v bielych šatách. Zábery vznikli v hoteli Cap-Eden-Roc ešte v piatok, a tak sa predpokladá, že nešlo o sobáš, ale o skúšobnú predsvadobnú večeru. V bielej róbe to však budúcej pani naozaj pristalo. A ak toto bol outfit len na večeru, ten sobášny bude naozaj stáť za to!