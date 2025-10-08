Kráska z Transformerov tehotenské bruško už neschová: PRVÉ DIEŤA v 40-ke!

SYDNEY - Austrálska herečka Isabel Lucas, ktorá sa zviditeľnila účinkovaním vo filme Transformers: Pomsta porazených, prežíva najkrajšie obdobie svojho života. Pod srdcom totiž nosí dieťatko, mamou sa prvýkrát stane v 40-ke. Aha, tehotenské bruško už neschová!
Austrálska herečka Isabel Lucas ohúrila svet nielen svojou krásou, ale aj sexi telom. Zahrala si vo filmoch ako Transformers: Pomsta porazených a neskôr zahviezdila v thrilleri Careful What You Wish For, v ktorom si zahrala po boku 20-ročná Nicka Jonasa. A dvojica si s ním v počine strihla aj poriadne vášnivé scény.
Odvtedy uplynulo už 10 rokov a kráska má nádhernú novinku. V rok, kedy oslávila svoje 40. narodeniny, totiž privíta na svete aj svoje prvé dieťatko. Paparazzi herečku nafotili počas prechádzky v Byron Bay v Sydney a tehotenské brusko budúca mamička už neschová. No mamičkovské obliny jej naozaj pristanú. Veď pozrite sami!
