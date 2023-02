ROZCHOD?! Sklamaná Megan Fox: VYMAZALA všetky fotky snúbenca, SPÁLILA listy... Píše o nečestnosti!

LOS ANGELES - Megan Fox (36) a Machine Gun Kelly (32) plánovali spoločný život a prsteň na ruke sexi herečky svedčil o tom, že v úmysle mali aj svadbu. Aktuálne to však vyzerá tak, že z týchto plánov vzišlo. Tmavovláska v sobotu večer vymazala všetky fotky snúbenca zo svojho profilu na sociálnejj sieti Instagram... A pridala príspevok, v ktorom páli veci a listy a hovorí o nečestnosti!

Tak ako sú kontroverzné módne kreácie, v ktorých sa Megan Fox a jej snúbenec Machine Gun Kelly objavujú na verejnosti, tak je divoký zjavne aj ich vzťah. Vlani v januári sa dvojica zasnúbila, no namiesto svadby do roka a do dňa, sa teraz hovorí o ich rozchode.

Hviezda Transformers v sobotu večer upútala pozornosť svojím najnovším príspevkom na sociálnej sieti Instagram a šokujúcim krokom. Len pár hodín po tom, čo sa so svojou polovičkou zabávala na večierku k blížiacemu sa Super Bowlu, totiž na svojom profile vymazala všetky spoločné fotky.

Podozreniu, že to medzi snúbencami škrípe, nahráva aj spomínaný príspevok, v ktorom herečka hovorí o nečestnosti. Rovnaké slová pritom v roku 2016 použila herečka Beyoncé vo svojom hite Pray You Catch Me, ktorú vydala po afére jej manžela Jay-Z.

Navyše v priloženom videu vidno, ako páli akési veci a dopisy. Čo sa medzi dvojicou udialo a či sú špekulácie opodstatnené, zrejme ukáže až čas.