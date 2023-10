Slávny herec prežíva obrovský žiaľ: Jeho syn (†10) prehral boj so zákernou chorobou!

(Zdroj: pixabay.com)

LOS ANGELES - Rodinu austrálskeho herca Eku Darvillea (34) zasiahla obrovská tragédia. Jeho 10-ročný syn Mana totiž prehral boj so vzácnou formou rakoviny. O jeho smrti informovala samotná rodina v srdcervúcom videu.

Začiatkom tohto roka musela ísť kariéra herca známeho napríklad zo seriálu Power Rangers na vedľajšiu koľaj. Lekári v Austrálii mu totiž oznámili, že jeho syn Mana trpí vzácnou formou rakoviny mozgu a že mu nedokážu pomôcť.

Aj napriek zlým prognózam sa však Darville a jeho manželka nevzdali a so svojím synom sa presťahovali do USA, kde podstúpil operáciu, pri ktorej mu vyoperovali časť nádoru. Tento zákrok však nakoniec nepomohol a nádor začal rásť oveľa rýchlejšie.

Počas včerajšieho dňa Darvillova mama na sociálnej sieti Instagram v srdcervúcom videu informovala, že Mana svoj boj so zákernou chorobou prehral. „Snažila som sa dať kvôli tejto modlitbe dokopy, pretože stále je a aj bude s nami. Eka, Lila, jej rodičia, ja a aj jeho malí bratia prežívame obrovský smútok," povedala vo videu na sociálnej sieti Instagram.

„Mana sa počas svojho života dostal do sŕdc veľmi veľa ľuďom. So svojím príbehom to bude robiť aj naďalej, bude im dávať odvahu a silu," doplnila jeho stará mama. V komentároch vyjadrili smútok nad touto hroznou udalosťou aj viaceré známe osobnosti, ako sú napríklad herečky Isabel Lucas či Teresa Palmer.