P Diddyho uznal súd VINNÝM: Už pozná svoj TREST!

NEW YORK – Amerického rapera a podnikateľa v hudobnom priemysle Seana „Diddyho“ Combsa v piatok súd poslal na štyri roky a dva mesiace do väzenia v prípade týkajúcom sa organizovania prostitúcie. Informovala o tom agentúra AP. Porota ho v mimoriadne sledovanej kauze uznala vinným už v júli a hrozil mu viac než desaťročný trest odňatia slobody.
Manhattanský sudca Arun Subramanian uviedol, že niekoľkoročný trest väzenia pre 55-ročného rapera je potrebný z dôvodu odstrašujúceho účinku. Zároveň dal najavo, že nie je presvedčený, že po Combsovom prepustení sa trestnej činnosti znovu neuchýli.
Prokuratúra žiadala trest vo výške 11 rokov a 3 mesiace, zatiaľ čo obhajoba považovala za primeraných 14 mesiacov väzenia. Keďže Combs je už viac než rok vo väzbe, na slobodu by sa mohol dostať koncom roka.
Hudobník a producent bol v lete uznaný vinným z prevážania osôb cez hranice jednotlivých amerických štátov, aby sa mohli zúčastňovať na ním organizovaných maratónskych sexuálnych večierkoch, na ktorých sa vo veľkej miere užívali drogy. Porota ho však neuznala vinným z vydierania a obchodovania s ľuďmi, za ktoré mu hrozilo až doživotie.
Tieto dve obvinenia vychádzali z tvrdení vyšetrovateľov, že Combs používal násilie a vyhrážky, aby prinútil dve svoje vtedajšie partnerky – speváčku Cassandru Ventura a ženu vystupujúcu na súde pod pseudonymom Jane – k účasti na týchto sexuálnych akciách, ktoré niekedy trvali aj niekoľko dní. V záverečnom vyjadrení pred vynesením trestu sa v piatok Combs obom svojim bývalým partnerkám ospravedlnil a povedal, že sa zo svojich činov poučil.
