Robbie Williams vystrašil fanúšikov: Trpí vážnym ochorením!

LONDÝN - O tomto tušil asi len málokto! Spevák Robbie Williams v nedávnom rozhovore poriadne zaskočil verejnosť. Prehovoril totiž o zdravotných komplikáciách, ktoré ho sužujú a priznal, že trpí Tourettovým syndrómom.
Famóny Robbie Williams patrí medzi celebrity, ktoré otvorenia hovoria o svojich démonoch či problémoch s duševným zdravím. 51-ročný umelec aktuálne plní stránky bulváru v súvislosti s tým, že priznal vážnu neurologickú poruchu, ktorá mu výrazne komplikuje život.
Spevák, ktorý nedávno vystupoval aj u našich českých susedov, prehovoril o svojich problémoch v podcaste s názvom I'm ADHD! No You're Not. Počas rozhovoru priznal, že hoci to tak nevyzerá, v skutočnosti má veľký problém vystupovať pred davom fanúšikov. „Ľudia si hovoria - Ty ideš na turné, musíš byť ozaj nadšený - Ale v skutočnosti nie som. Som vystrašený, veľmi vystrašený,” priznal Robbie, ktorý však na vystúpeniach tieto pocity dokonale maskuje.
Robbiemu v minulosti diagnostikovali ADHD. Svojho času si nechal urobiť aj test na autizmus, ktorý mu vyšiel negatívne. Avšak odhalil isté autistické príznaky. Napríklad to, že keď opustí svoj "bezpečný priestor", ktorým je pre neho jeho posteľ, tak pociťuje úzkosti.
V rozhovore hovoril aj o tom, že má Imposter syndróm, t.j stav, keď človek pochybuje o svojich úspechoch a má strach, že ho niekto bude vnímať ako podvodníka. Williams zároveň priznal, že má Tourettov syndróm. „Tie tiky sa neprejavujú navonok. Sú to také vtieravé myšlienky a výbuchy, ktoré sa ale nedostanú von,” povedal k tomu umelec.
Tourettov syndróm je porucha, ktorá sa prejavuje opakovanými mimovoľnými pohybmi a zvukmi – tikmi. Ide napríklad o žmurkanie, grimasy, pohyby končatinami, odkašlievanie, či opakovanie slov. Len malé percento pacientov má tzv. koproláliu – mimovoľné vyslovovanie vulgarizmov. Choroba nie je psychická, ale neurologická. Často býva spojená s ďalšími ťažkosťami, ako je ADHD či obsedantno-kompulzívna porucha. Robbie Williams nie je jedinou celebritou, ktorá sa k tomuto ochoreniu priznáva. Spomenúť možno aj speváčku Billie Eilish, jej kolegu Lewisa Capaldiho, futbalistu David Beckhama, herca Setha Rogena. Hovorí sa, že určitou formou trpel aj slávny Wolfgang Amadeus Mozart.