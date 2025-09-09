SMUTNÁ SPRÁVA zo Zámeny manželiek: Zomrel Roman, ktorý MAČKAL HADA!

PRAHA - Hoci na Slovensku sa šou Zámena manželiek už nevysiela, u našich západných susedov je stále veľmi populárna. A veta "Mačkáš mi hada, debile!" patrí k úplne najlegendárnejším. Aktuálne však české médiá obletela smutná správa - muž, ktorý mačkal hada, je vraj mŕtvy!
Diel obľúbenej relácie Zámena maželiek, v ktorom sa Roman objavil so svojou vtedajšou partnerkou Janou, bol odvysielaný už pred rokmi, no zapísal sa do pamäti nielen českých, ale aj slovenských divákov. Dôležitú úlohu v tom zohrala Janina láska k hadom a jej hláška, ktorá sa stala legendárnou: „Mačkáš mi hada, debile!“
Dvojica sa po natáčaní rozišla, Roman si našiel novú partnerku a mal aj syna Romanka. Ani tento vzťah mu však nevyšiel. No aktuálne média obletela smutná správa. Podľa webu aktuality24 to bola práve jeho druhá partnerka, ktorá ho našla mŕtveho v ich byte. Okamžite zavolala záchranku, no tá už len konštatovala smrť. Príčinou malo byť predávkovanie pervitínom a zadusenie vlastnými zvratkami.
