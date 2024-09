Česká hviezdička natočila PORNO: Hanbím sa za svoj výkon!

Natočila porno! (Zdroj: pixabay.com)

Česká influencerka Angie Mangombe je dobre známa aj slovenskému publiku. Svojimi škandálmi sa zapísala už do pamäti mnohým. Pred pár mesiacmi tvorila ešte pár s Pepou Kůrkom, s ktorým majú syna Rafaela. Zviditeľnili sa účinkovánim v českej verzii Zámeny manželiek. Teraz majú syna v striedavej starostlivosti. Okolo hnedovlásky bolo v poslednej dobe veľmi rušno. Uplynulý víkend mala totiž zápas v českej organizácii Clash of the Stars so súperkou Hankou Gelnárovou. Ten nevyšiel podľa jej predstáv, no ako priznala, do klientky išla kvôli peniazom.

Redakcii Extra.cz sa však podarilo zistiť ďalšiu zaujímavú vec. Známa hviezdička natočila v minulosti porno. Podľa informácií českého portálu nejde o jediný snímok, ktorý s tým istým mužom natočila. Video je verejne dostupné na stránkach pre dospelých. No a Angie nezostávala nič iné, len sa priznať. Urobila tak prostredníctvom sociálnej siete Instagram, kde sa so svojimi fanúšikmi následne aj rozlúčila, pretože chce detox.

„Divím sa, že je z toho niekto šokovaný. Ja už to viem asi 14 dní. Bola to len otázka času, kedy to praskne. V každom podcaste, kde som bola, tak som hovorila, že som robila v erotike. V mojej situácii nikto nebol a nikto nevie, čo ma k tomu viedlo," povedala. Pre všetkých hejterov má jasný odkaz. „Príde mi úplne scestné súdiť nejaký krok, ktorý som v živote urobila. Je to desať rokov späť. Tam som totiž ešte bez tetovaní. Ja sa o tom nechcem vôbec baviť. Je to história. Nie je to niečo, za čo by som sa hanbila, hanbím sa maximálne za ten výkon. Ale pre mňa je to uzavretá kapitola," uzavrela.

