Slávny spevák je šťastím bez seba: Rozrástla sa mu RODINA... Už sú štyria!

LOS ANGELES - Spevák Olly Murs (41) prežíva najšťastnejšie chvíle svojho života. Len pred rokom sa stal po prvýkrát otcom malej Madison a dnes sa spolu s manželkou Ameliou tešia už z druhého bábätka.
Minulý rok v apríli oznámil svetu krásnu novinku. Spevák Olly Murs sa stal po prvýkrát otcom a túto radostnú správu neskrýval ani pred fanúšikmi. Jeho manželka Amelia priviedla na svet dievčatko a rodinka tak zažila tie najemotívnejšie chvíle. „Naša maličká konečne dorazila. Madison, veľmi ťa milujeme,” napísal vtedy spevák k záberu, na ktorom boli zachytení ako odchádzajú z pôrodnice.
A o rok neskôr sa situácia opakuje, tentoraz však už s ďalším členom rodiny. Z Ollyho sa stal dvojnásobný otec a svoju radosť opäť zdieľal so svetom. „Odchádzame už štyria. Vitaj na svete, náš malý Albert,” prezradil meno aj pohlavie dieťatka.
