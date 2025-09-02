HORÚCA LÁSKA v Benátkach: Dcéra Cindy Crawford a herec z Top Gunu POTVRDILI VZŤAH vášnivým bozkom!

BENÁTKY - Na prestížnom filmovom festivale to poriadne iskrilo! Po mesiacoch dohadov je to konečne jasné – krásna modelka Kaia Gerber (23), dcéra legendárnej topmodelky Cindy Crawford, tvorí pár s hollywoodskym hercom Lewisom Pullmanom (32), hviezdou filmu Top Gun: Maverick. Potvrdili to vášnivým bozkom!
Dvojica svoju lásku neskrývala. Fotografom predviedli vášnivé bozky priamo pred slávnym barom Harry’s, užívali si romantickú plavbu vodným taxíkom a neskôr sa stiahli do apartmánu v päťhviezdičkovom hoteli Excelsior.
Svoj oficiálny debut ako pár si odkrútili aj na červenom koberci. Ruka v ruke sa objavili na premiére Lewisovho nového filmu The Testament of Ann Lee, kde zažiaril po boku Amandy Seyfried. Oblečení boli ako zo žurnálu – Kaia v priesvitných čipkovaných šatách Givenchy, Lewis v štýlovom smokingu.
O ich vzťahu sa šuškalo už od januára, keď spolu oslavovali Lewisove narodeniny v Los Angeles. Zdroje vtedy tvrdili, že sú „veľmi zamilovaní“ a hoci si strážia súkromie, tvoria „rozkošný párik“. Kaia sa pritom len nedávno rozišla s hercom Austinom Butlerom (Elvis), s ktorým tvorila pár tri roky. Rozchod prebehol pokojne a bez drámy.
