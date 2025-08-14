Odovzdávanie čestných cien umelcov: Moderátorom prezident Trump a… Niektoré hviezdy ich ODMIETLI!

WASHINGTON - Americký akčný herec Sylvester Stallone je medzi najnovšími laureátmi čestných Cien Kennedyho centra (Kennedy Center Honors). Mená držiteľov ocenení ohlásil prezident Donald Trump, informuje stanica BBC News.
Medzi tohtoročnými laureátmi ďalej figurujú aj divadelný herec Michael Crawford, speváci George Strait a Gloria Gaynorová, ako aj členovia rockovej skupiny Kiss. V rozpore s tradíciou bude Trump moderovať slávnostné odovzdávanie cien, ktoré sú jedným z najvyšších ocenení umelcov v USA.
Po návrate do úradu Trump prepustil riaditeľa a väčšinu členov správnej rady Centra Johna F. Kennedyho pre múzické umenie a prevzal funkciu jeho predsedu, čo mnohí kritizovali ako politické zasahovanie do oblasti umenia. Trump v stredu vyhlásil, že plánuje kompletnú renováciu centra, ktoré dostáva federálne prostriedky na svoje zariadenia.
Šéf Bieleho domu dodal, že sa „na 98 percent podieľal“ na výbere tohtoročných ocenených. „Veľmi intenzívne som sa zapojil do tohto procesu,“ zdôraznil americký prezident s tým, že odmietol potenciálnych laureátov, ktorí sú „wokesteri“ (aktivisti, ktorí upozorňujú na nerovnosti v spoločnosti).
Trump tiež skritizoval udeľovanie Oscarov a iných umeleckých ocenení za to, že sú „príliš politicky korektné“. Od svojho návratu do úradu sa Trump často zameriava na politickú korektnosť. Priznáva, že niektorí umelci ocenenie odmietli, čo svedčí o nespokojnosti s tým, že Trump vedie toto centrum.
Stallone, ktorý sa najnovšie objavil vo filme Alarum (2025), je náruživý podporovateľ Trumpa a označuje ho za druhého Georgea Washingtona. „Nikto na svete by nedokázal to, čo dokázal on, takže som v úžase,“ povedal Stallone vlani v novembri po Trumpovom víťazstve v prezidentských voľbách.
Člen skupiny Kiss Gene Simmons sa však v minulosti k Trumpovi vyjadroval kriticky. „Nemyslími si, že je republikán alebo demokrat,“ povedal Simmons o Trumpovi v roku 2022. „Je to egoista, ktorý sa snaží dosiahnuť svoj cieľ akýmkoľvek spôsobom. A v predchádzajúcich voľbách mu uverilo viac ako 70 miliónov ľudí,“ vyhlásil.
Trump sa v stredu ako predseda inštitúcie zaviazal, že Kennedyho centrum sa stane „klenotom“ umenia a kultúry včas na oslavy 250. výročia vzniku Spojených štátov v roku 2026. Po tom, ako Trump začiatkom roka odvolal členov správnej rady a zamestnancov, mnohí umelci zrušili svoje nadchádzajúce vystúpenia v centre, vrátane producentov broadwayského hitu Hamilton. Vo vyhlásení uviedli: „V súčasnosti nemôžeme podporovať inštitúciu, ktorá bola vonkajšími silami donútená zradiť svoje poslanie ako prirodzené kultúrne centrum, ktoré podporuje slobodné umenie.“
Keďže sa USA blížia k svojmu 250. výročiu, Trump prejavuje čoraz väčší záujem o mnohé aspekty hlavného mesta. Okrem posilnenia orgánov činných v trestnom konaní sú to aj oblasti kultúry. Jeho administratíva v utorok oznámila, že prehodnotí súčasné a plánované výstavy v Smithsonovom inštitúte, ktorého múzeá lemujú washingtonskú triedu National Mall. V rámci toho budú analyzované webové stránky, sociálne médiá a texty múzeí s cieľom „posúdiť tón, historický kontext a súlad s americkými ideálmi“.