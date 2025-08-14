Štvrtok14. august 2025, meniny má Mojmír, zajtra Marcela

Odovzdávanie čestných cien umelcov: Moderátorom prezident Trump a… Niektoré hviezdy ich ODMIETLI!

Americký prezident Donald Trump na summite NATO v Haagu Zobraziť galériu (3)
Americký prezident Donald Trump na summite NATO v Haagu (Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon)
TASR

WASHINGTON - Americký akčný herec Sylvester Stallone je medzi najnovšími laureátmi čestných Cien Kennedyho centra (Kennedy Center Honors). Mená držiteľov ocenení ohlásil prezident Donald Trump, informuje stanica BBC News.

Medzi tohtoročnými laureátmi ďalej figurujú aj divadelný herec Michael Crawford, speváci George Strait a Gloria Gaynorová, ako aj členovia rockovej skupiny Kiss. V rozpore s tradíciou bude Trump moderovať slávnostné odovzdávanie cien, ktoré sú jedným z najvyšších ocenení umelcov v USA. 

Po návrate do úradu Trump prepustil riaditeľa a väčšinu členov správnej rady Centra Johna F. Kennedyho pre múzické umenie a prevzal funkciu jeho predsedu, čo mnohí kritizovali ako politické zasahovanie do oblasti umenia. Trump v stredu vyhlásil, že plánuje kompletnú renováciu centra, ktoré dostáva federálne prostriedky na svoje zariadenia. 

Odovzdávanie čestných cien umelcov:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: SITA)

Šéf Bieleho domu dodal, že sa „na 98 percent podieľal“ na výbere tohtoročných ocenených. „Veľmi intenzívne som sa zapojil do tohto procesu,“ zdôraznil americký prezident s tým, že odmietol potenciálnych laureátov, ktorí sú „wokesteri“ (aktivisti, ktorí upozorňujú na nerovnosti v spoločnosti). 

Trump tiež skritizoval udeľovanie Oscarov a iných umeleckých ocenení za to, že sú „príliš politicky korektné“. Od svojho návratu do úradu sa Trump často zameriava na politickú korektnosť. Priznáva, že niektorí umelci ocenenie odmietli, čo svedčí o nespokojnosti s tým, že Trump vedie toto centrum. 

Stallone, ktorý sa najnovšie objavil vo filme Alarum (2025), je náruživý podporovateľ Trumpa a označuje ho za druhého Georgea Washingtona. „Nikto na svete by nedokázal to, čo dokázal on, takže som v úžase,“ povedal Stallone vlani v novembri po Trumpovom víťazstve v prezidentských voľbách. 

Kiss
Zobraziť galériu (3)
Kiss  (Zdroj: SITA)

Člen skupiny Kiss Gene Simmons sa však v minulosti k Trumpovi vyjadroval kriticky. „Nemyslími si, že je republikán alebo demokrat,“ povedal Simmons o Trumpovi v roku 2022. „Je to egoista, ktorý sa snaží dosiahnuť svoj cieľ akýmkoľvek spôsobom. A v predchádzajúcich voľbách mu uverilo viac ako 70 miliónov ľudí,“ vyhlásil. 

Trump sa v stredu ako predseda inštitúcie zaviazal, že Kennedyho centrum sa stane „klenotom“ umenia a kultúry včas na oslavy 250. výročia vzniku Spojených štátov v roku 2026. Po tom, ako Trump začiatkom roka odvolal členov správnej rady a zamestnancov, mnohí umelci zrušili svoje nadchádzajúce vystúpenia v centre, vrátane producentov broadwayského hitu Hamilton. Vo vyhlásení uviedli: „V súčasnosti nemôžeme podporovať inštitúciu, ktorá bola vonkajšími silami donútená zradiť svoje poslanie ako prirodzené kultúrne centrum, ktoré podporuje slobodné umenie.“

Keďže sa USA blížia k svojmu 250. výročiu, Trump prejavuje čoraz väčší záujem o mnohé aspekty hlavného mesta. Okrem posilnenia orgánov činných v trestnom konaní sú to aj oblasti kultúry. Jeho administratíva v utorok oznámila, že prehodnotí súčasné a plánované výstavy v Smithsonovom inštitúte, ktorého múzeá lemujú washingtonskú triedu National Mall. V rámci toho budú analyzované webové stránky, sociálne médiá a texty múzeí s cieľom „posúdiť tón, historický kontext a súlad s americkými ideálmi“.

ASŠŠZ zostáva s MŠVVaM SR v ostrom rozpore
ASŠŠZ zostáva s MŠVVaM SR v ostrom rozpore
Správy
Hromadnú pripomienku Takto nie podpísalo 31 tisíc ľudí
Hromadnú pripomienku Takto nie podpísalo 31 tisíc ľudí
Správy
Priemyselné firmy v SR sa pri nákupe elektriny nesprávajú zodpovedne
Priemyselné firmy v SR sa pri nákupe elektriny nesprávajú zodpovedne
Správy

FOTO dopravná nehoda – košické
AKTUÁLNE Za Košickými Olšanmi sa zrazilo auto s motorkou: Na mieste zasahuje vrtuľník a cesta je neprejazdná!
Domáce
odcudzené motorové vozidlo značky
Polícia zaistila ukradnuté Porsche 911 S aj s podozrivými: Auto zmizlo z parkoviska v Liptovskom Trnovci
Domáce
Koaličná rada na úrade
Koaličná rada na úrade vlády pred chvíľou zasadla: Rieši tému záchraniek aj konsolidácie financií
Domáce
Trnavský jarmok 2025: Bohatý program, koncerty hviezd aj nová oddychová zóna pre rodiny
Trnavský jarmok 2025: Bohatý program, koncerty hviezd aj nová oddychová zóna pre rodiny
Regióny

V meste Sragen sa
V meste Sragen sa po bezplatných školských obedoch otrávilo 365 ľudí! Testy odhalili baktérie Salmonella a E. coli
Zahraničné
Obrovská tragédia v bazéne:
Obrovská tragédia v bazéne: Telo 12-ročného chlapca našla matka bez známok života, podozrenie na zásah prúdom
Zahraničné
Ministerstvo vnútra pomohlo evakuovať
Ministerstvo vnútra pomohlo evakuovať detských pacientov z Gazy: Išlo už o siedmu takúto misiu
Zahraničné
Dva muži držia izraelskú
Stovky ľudí v Grécku protestovali proti izraelskej lodi: V Pireu im polícia zablokovala prístup k prístavu
Zahraničné

Americký prezident Donald Trump
Odovzdávanie čestných cien umelcov: Moderátorom prezident Trump a… Niektoré hviezdy ich ODMIETLI!
Zahraniční prominenti
Promi pár priznal ROZCHOD:
Promi pár priznal ROZCHOD: Ľudia im to NEVERIA... Je to len PARÓDIA!
Domáci prominenti
FOTO Odišiel do muzikálového neba:
Odišiel do muzikálového neba: Zomrela hviezda Draculy, Ježiša i Johanky!
Domáci prominenti
Známy herec otvoril 13.
Známy herec otvoril 13. komnatu: ZNÁSILNILI ho dvaja muži!
Zahraniční prominenti

Ilustračné foto
Šokujúca simulácia: TAKTO zareaguje vaše telo keď prestanete jesť cukor, DRAMATICKÁ zmena!
Zaujímavosti
FOTO V americkom Colorade sa
Šokujúci pohľad: FOTO Bizarné rohaté králiky desia obyvateľov! Odborníci varujú, nedotýkajte sa ich!
Zaujímavosti
Španielsko praská vo švíkoch:
Španielsko praská vo švíkoch: Vymeňte preplnené destinácie za ich rovnako dobrú náhradu
dromedar.sk
FOTO Angelica si po manželovej
Šokujúca a kontroverzná pamiatka: Neuveríte, čo si táto vdova nechala urobiť s kožou svojho mŕtveho manžela!
Zaujímavosti

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Konsolidácia len na papieri? Nové výdavky zhltli väčšinu úspor. Toto musí skončiť, varuje rozpočtová rada!
Konsolidácia len na papieri? Nové výdavky zhltli väčšinu úspor. Toto musí skončiť, varuje rozpočtová rada!
Slovenská ekonomika padá: Rast HDP je najslabší za posledných 10 kvartálov, prekvapil aj analytikov!
Slovenská ekonomika padá: Rast HDP je najslabší za posledných 10 kvartálov, prekvapil aj analytikov!
Šokujúce slová šéfa Slovenských elektrární: Priemyselné fabriky doslova hazardujú s elektrinou!
Šokujúce slová šéfa Slovenských elektrární: Priemyselné fabriky doslova hazardujú s elektrinou!
Motoristi pozor: Dva dôležité tunely budú počas víkendu niekoľko hodín neprejazdné!
Motoristi pozor: Dva dôležité tunely budú počas víkendu niekoľko hodín neprejazdné!

Klub, kvôli ktorému odmietol všetkých: Real Madrid privítal ďalšieho zlatého chlapca
Klub, kvôli ktorému odmietol všetkých: Real Madrid privítal ďalšieho zlatého chlapca
La Liga
Škandalózne odhalenie na MS: Za ženskú reprezentáciu hrali aj muži, neminul ich trest
Škandalózne odhalenie na MS: Za ženskú reprezentáciu hrali aj muži, neminul ich trest
Volejbal
Liverpool strieľa ostrými: Slot oznámil novú posilu za 40 miliónov, chýba doladiť detaily
Liverpool strieľa ostrými: Slot oznámil novú posilu za 40 miliónov, chýba doladiť detaily
Premier League
Z KHL na terapiu: Ex-Popradčan priznal, že v Rusku zostal počas vojny iba kvôli peniazom
Z KHL na terapiu: Ex-Popradčan priznal, že v Rusku zostal počas vojny iba kvôli peniazom
KHL

VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
Novinky
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Novinky
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Doprava
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Zaujímavosti

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Virálne video odhalilo problém na trhu práce: Mala by sa generácia X báť o svoju budúcnosť?
Virálne video odhalilo problém na trhu práce: Mala by sa generácia X báť o svoju budúcnosť?
Pracovné prostredie
Job sharing: Keď sa v práci dvaja delia o jednu stoličku. Môže to fungovať?
Job sharing: Keď sa v práci dvaja delia o jednu stoličku. Môže to fungovať?
Trendy na trhu práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Beskydský závitok s ryžou
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Výber receptov
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Rady a tipy

Na svete je nová metóda, ako ti môže niekto odpočúvať mobil bez toho, aby ho hackol alebo sa ho dotkol
Na svete je nová metóda, ako ti môže niekto odpočúvať mobil bez toho, aby ho hackol alebo sa ho dotkol
Armádne technológie
Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?
Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?
Armádne technológie
Long COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nie
Long COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nie
Veda a výskum
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Bezpečnosť

Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy

Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Údržba a opravy
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Dvor a záhrada
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Recepty
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Chovateľstvo

Dve znamenia zverokruhu, ktoré sú voči ženám štedré: Títo muži na svojich manželkách a milenkách nešetria
Partnerské vzťahy
Dve znamenia zverokruhu, ktoré sú voči ženám štedré: Títo muži na svojich manželkách a milenkách nešetria
Obrovská tragédia v bazéne:
Zahraničné
Obrovská tragédia v bazéne: Telo 12-ročného chlapca našla matka bez známok života, podozrenie na zásah prúdom
Vydesení ľudia na pobreží
Zahraničné
Vydesení ľudia na pobreží v Chorvátsku: FOTO Našlo sa čosi odporné! TOTO musí skončiť
Aevis kritizuje Ministerstvo životného
Domáce
Aevis kritizuje Ministerstvo životného prostredia za nákup zbraní na odstrel medveďov: Rezort kritiku odmieta
V toku rieky Seina
Zahraničné
V toku rieky Seina pri Paríži našli štyri telá mužov: Polícia ich objavila v priebehu jedného dňa

