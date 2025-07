Slávna speváčka (49) po ROZVODE s ďalším zajačikom: Druhý v priebehu týždňa!

Sia Furler (Zdroj: SITA)

Sia je austrálska speváčka, skladateľka a producentka, ktorá sa preslávila hitmi ako Chandelier, Cheap Thrills, Elastic Heart či Unstoppable. V pracovnej sfére sa jej darí, no v súkromnom živote to také ružové nemá. Pred 4 mesiacmi sa totiž rozviedla. 2 roky bola vydatá za Dana Bernada a veľkým prekvapením bolo aj to, že má dvojica spolu dieťa.

A keďže je slobodná, rozprúdila klebety o svojom milostnom živote. V Los Angeles ju totiž videli ruka v ruke s o 21 rokov mladším austrálskym účastníkom reality šou Too Hot To Handle, Harrym Jowseym. Dvojica si spolu vychutnala večeru v známej reštaurácii. V priebehu týždňa sa speváčka objavila na verejnosti s dvomi rôznymi výrazne mladšími mužmi.

S prvým ich zachytili paparazzi počas prechádzky v LA. Na druhej strane, Harry Jowsey sa už začiatkom tohto roka spájal s herečkou Lucy Hale z Pretty Little Liars. Bol spájaný s viacerými reality hviezdami a influencerkami, vrátane svojej bývalej snúbenice Francescy Farago.