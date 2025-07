Šialené VYČÍŇANIE: Slávny herec nahlásil manželku POLÍCII... Týrala jeho aj ich psa!

Columbus Short (Zdroj: SITA)

Informáciu priniesol portál TMZ, ktorému sa podarilo získať súdne dokumenty. V tých herec tvrdí, že jeho manželka Aida v pondelok fyzicky napadla ich 10-týždňové šteniatko. A keď ju konfrontoval, začala byť vraj agresívna aj voči nemu, viackrát ho udrela do tváre, rozbila mu oko a spôsobila krvácanie.

Columbus tiež tvrdí, že sused počul Aidin krik, ktorý znel, ako by ju niekto zabíjal, preto zavolal políciu. No po príchode si muži zákona všimli modriny na hercovom tele a zatkli Aidu. Podľa herca však nešlo o prvý prípad Aidinho útoku na šteniatko. Raz, keď sa vymočil v dome, jeho žena ho vraj začala kopať. No a keď tomu chcel Short zabrániť, ona ho zranila sklenenou trofejou.

Okrem toho vraj umelec často čelil verbálnym útokom aj pred očami ich dvoch detí. Podľa neho je Aida emocionálne nestabilná, údajne proti nemu použila aj nože či dokonca ho pohrýzla. Herec žiada súd o to, aby si jeho žena držala odstup 90 metrov od neho, ich detí či ich dvoch psov. Tiež žiada, aby bola vysťahovaná z ich rodinného domu, no zároveň chce, aby naďalej platila nájomné.

Columbus Short, Aida Short (Zdroj: Profimedia)