Brad Pitt prehovoril o ŤAŽKOM období: Po rozchode s Angelinou Jolie vyhľadal POMOC!

Brad Pitt (Zdroj: SITA)

Brad Pitt sa v podcaste Armchair Expert otvorene rozhovoril o ťažkom období po rozchode s Angelinou Jolie. Herec priznal, že v tom čase potreboval zásadnú zmenu a našiel ju v stretnutiach anonymných alkoholikov. „Bol som naozaj otvorený. Skúšal som hocičo, čo mi kto navrhol,“ povedal moderátorovi. Ako sám uviedol, po rozvode bol na dne a uvedomil si, že sa v niektorých oblastiach musí konečne prebrať.

Toto náročné obdobie ho priviedlo až na stretnutia anonymných alkoholikov, kde našiel prekvapujúcu oporu. Hoci spočiatku pociťoval nervozitu, čoskoro zistil, že anonymné zdieľanie skúseností má veľkú silu. „Dalo mi to povolenie povedať si: ‚Dobre, skúsim to a uvidíme, čo sa stane,‘“ vysvetlil. „A nakoniec som si to naozaj zamiloval," dodal. Jedným z tých, ktorí ho inšpirovali, bol práve Dax Shepard (moderátor podcastu, pozn. red.) – sám dlhoročný abstinent, ktorý v roku 2020 prešiel recidívou.

Pitt priznal, že jeho príbeh na neho zapôsobil. „Dax bol zvyčajne na záver, pretože tam chodil už dlho,“ uviedol. „Bolo to neuveriteľné – muži zdieľajúci svoje skúsenosti, chyby, túžby, bolesti – a veľa humoru k tomu,“ dodal Pitt. Vyrastal medzi mužmi, ktorí podľa neho nikdy nepriznávali slabosť: „Všetko je v poriadku“ bola ich bežná odpoveď. Stretnutia anonymných alkoholikov však túto masku rozbili.

Herec už skôr priznal, že s pitím zašiel priďaleko, a preto si odobral privilégium piť. Okrem alkoholu sa Pitt v minulosti uchyľoval aj k iným návykom – po nástupe slávy v 90. rokoch sa utiahol a často siahal po marihuane. Rozchod s Angelinou Jolie, ktorý sa definitívne uzavrel až v decembri 2024, odštartoval sériu osobných i právnych konfliktov. Dnes je Brad Pitt opäť šťastný. Je triezvy a tvorí pár s Ines de Ramon.