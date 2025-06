Roztomilú detskú hviezdu ZBALILA POLÍCIA: Drogy a KONFLIKT s policajtom... Už pozná svoj TREST!

(Zdroj: Gravitas Ventures/ Hollywood Pictures)

KALIFORNIA - Haley Joel Osment (37) sa do povedomia verejnosti dostala ko roztomilá detská hviezda. Zahral si vo filmoch ako Forrest Gump či Šiesty zmysel, no herecky je aktívny dodnes. V posledných mesiacoch však čelí vážnym problémom. Zatkli ho po tom, ako sa dostal do konfliktu s policajtom a mal pri sebe drogy. Už pozná svoj trest!