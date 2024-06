Známa hudobníčka prehovorila o boji so závislosťou: Bola som úplne na dne!

Demi Lovato (Zdroj: SITA)

Okrem hudobných úspechov a slávy zažila Demi Lovato vo svojom živote aj mnohé pády. V minulosti už viackrát hovorila o tom, že bola závislá na drogách a že mala viacero mentálnych problémov.

Demi Lovato (Zdroj: SITA)

Kvôli tomu musela absolvovať až 5 liečení. O tomto období prehovorila v najnovšom rozhovore v Center For Youth Mental Health v New Yorku, kde v pondelok priblížila, ako sa počas liečby cítila a čo jej vlialo do žíl novú krv.

„Absolvovala som 5 liečení a vždy, keď som vstúpila do zariadenia, tak som sa cítila, akoby som prehrala. Nádejou bol pre mňa návrat do práce, kde som si začala budovať vzťahy," povedala speváčka.

„Veľa vecí sa zmenilo, keď som začala oceňovať drobnosti a našla som v nich radosť. To bolo pre mňa niečo úplne cudzie, pretože predtým som nevidela nádej. Spadla som na úplné dno, ale vedela som, že musím žiť a zotaviť sa," doplnila Lovato, ktorú citoval Mirror.

Demi Lovato (Zdroj: SITA)