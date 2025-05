Pamätáte si skúsenú Jessicu z Prcičiek? Aha, ako vyzerá po 20 rokoch... Je z nej OHNIVÁ DRAČICA!!

(Zdroj: Universal Pictures)

Tínedžerská komédia Prci, prci, prcičky žala na prelome milénia obrovské úspechy. Diváci film o partičke stredoškolákov, ktorí zbierajú prvé sexuálne skúsenosti, milovali, a tak niet divu, že si zaslúžil ďalšie pokračovania. Jednu z výrazných postáv si v počine zahrala aj herečka Natasha Lyonne...

Tá stvárnila postavu kučeravej Jessicy, ktorá ako jediná zo spolužiakov, oplývala sexuálnymi skúsenosťami. V tom čase mala herečka krátko po 20-ke. Aktuálne má rodáčka z New Yorku už 46 rokov, no pri pohľade na ňu by to zrejme tipoval málokto. Fotografi ju zachytili na premiére druhej série seriálu Poker Face, v ktorom hrá postavu Charlie Cale.

No a za viac ako 20 rokov od Prcičiek sa výrazne zmenila. Plavé vlasy, ktoré mala v spomínanej komédii, si nechala zafarbiť na ryšavo, typické kučery však má dodnes. Oblečené mala éterické šaty s jemnými trblietkami a mašľou v páse, ktorá ladila s jej medenými vlasmi. Pozrite, ako dnes vyzerá!

