Hviezdny Deadpool sa začína podobať na Donalda Trumpa: Ryan, čo si taký ORANŽOVÝ?!

NEW YORK - Uff, prehnal to so samoopalovákom?! Hviezdy herec Ryan Reynolds aktuálne púta pozornosť viac, ako za normálnych okolností. V New Yorku ho nafotili paparazzi a fanúšikovia pri pohľade naňho nechápavo krútia hlavami... Prečo je taký oranžový?!

Ryan Reynold a jeho manželka Blake Lively si v týchto dňoch zašli do New Yorku, aby si vychutnali divadelnú hru "Sexual Miscounduct of the Middle Class", v ktorej hviezdi ich dobrý kamarát Hugh Jackman. Paparazzi hereckých kolegov nafotili po predstavení, keď sa stretli, aby sa zvítali. No oveľa viac, ako samotné objatie, verejnosť zaujalo čosi iné...

Hviezdny herec mal totiž výrazne oranžovú pleť. Pripomínal tak amerického prezidenta Donalda Trumpa či Rossa Gellera z Priateľov, keď to prehnal s nástrekovým opálením. Najviac bolo oranžovú farbu vidieť na zadnej strane krku, ale aj na rukách a tvári. Keď fotka obletela internet, fanúšikovia nešetrili vtipnými poznámkami na adresu Reynoldsa. Všetci sa pýtali - prečo je taký oranžový?!

„Desať vrstiev nástrekového opálenia na zadnej strane krku,“ znel jeden z komentárov. „Zdá sa, že jeho krk bol potretý jódom pred operáciou,“ pridal sa ďalší. „Petícia za zastavenie Ryanovho opaľovania,“ zahlásil komentujúci. Iný poukázal na spomínaného Rossa. „Možno si pomyslel, že keď všetci milujú Rossa, pretože bol taký zábavný, tak možno keď ho napodobní, ľudia ho budú mať opäť radi,“ myslí si ďalší. Pozrite, ako Ryan teraz vyzerá!

