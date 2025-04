Módna KATASTROFA ukrajinskej herečky a jej muža: Uff, jeden oblečený HORŠIE, ako druhý!

(Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Ak chceli zaujať, tak sa im to podarilo! No v prípade, že by sa v ten večer volil najhorší outfit eventu, dvojica by to zrejme vyhrala. Reč je o ukrajinskej herečke Natashi Blasick a jej manželovi Martinovi. Pozrite, ako sa obliekli na červený koberec!