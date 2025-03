Manželke Justina Biebera došla trpezlivosť: Čelí verejnej ŠIKANE... Povolala PRÁVNIKOV!

Hailey Bieber (Zdroj: SITA)

Keď sa prevalilo, že Justin Bieber a Hailey Baldwin tvoria pár, verejnosť to dvojici dala poriadne vyžrať. Mnohí mali pocit, že medzi ním a jeho expriateľkou Selenou Gomez zostali nevypovedané veci a dúfali, že by sa ich vzťah mohol obnoviť. No opak bol pravdou a namiesto veľkého návratu k svojej ex, spevák oznámil zásnuby s Hailey.

Možno preto má verejnosť na pani Bieber ťažké srdce a často jej pripisujú správanie, ktoré možno ani nie je pravdou. Aj aktuálne sa na sociálnych sieťach stala obeťou verejnej šikany. Konkrétne na TikToku sa minulý týždeň začalo šíriť video, ktoré tvrdí, že Hailey "lajkla" negatívny príspevok o snúbencovi Seleny Gomez, Bennym Blancovi.

Justin a Hailey Bieberovci (Zdroj: Instagram)

No a na platforme Youtube sa najnovšie objavil 7-dielny seriál, ktorý tvrdí, že Hailey Justina Biebera doslova prenasledovala a využila všetky svoje kontakty na to, aby ho uhnala až pred oltár. Modelka si doposiaľ z negatívnych komentárov ťažkú hlavu nerobila. Najnovšie sa však rozhodla, že vec začne riešiť.

Ako informuje TMZ, Hailey je vraj už unavená a znechutená zo všetkých tých nenávistných správ a komentárov, ktoré ju roky prenasledujú, a preto sa rozhodla povolať na pomoc právnika. Ten pôjde po blogeroch a online komentujúcich, ktorí o nej píšu nepravdivé správy, len aby ju vykreslili v zlom svetle. Trápi ju fakt, že všetky tie výmysly začali ľudia brat ako pravdu.

Hailey sa pôvodne neprajníkmi zaoberať nechcela, no pohľad na vec sa jej zmenil po tom, čo sa stala mamou. Oslovila preto právničku Lisu Moore, ktorá v minulosti v podobnej veci zastupovala aj Cardi B. A bola úspešná - v spore s blogerkou Tashou K. vysúdila 4 milióny dolárov.