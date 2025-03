Komu pristanú viac? Dcéra Demi Moore v IKONICKÝCH BIKINÁCH svojej mamy... Idú do DRAŽBY!

Herečka Demi Moore. (Zdroj: Castle Rock Entertainment)

Zaujímavosťou je, že Rumer Willis si vo filme zahrala tiež. V odvážnom počine z roku 1996 stvárnila dcéru svojej mamy. Nebol to pritom jej herecký debut - o rok skôr sa objavila vo filme Navždy spolu a aj tam sa objavila po boku Demi Moore. Ktovie, či aj tieto skúsenosti napokon blondínku odklonili z chodníčka svojich rodičov a herečkou sa napokon nestala.

(Zdroj: Castle Rock Entertainment)

Po takmer 30 rokoch si však na film Striptíz zaspomínala a obliekla si ikonické zlaté bikiny svojej mamy. Rozhodla sa tak urobiť pri príležitosti ich dražby, ktorá by mala prebehnúť 5. mája na portáli studioauctions.com a ich vyvolávacia cena je 5 tisíc dolárov. No treba povedať, že ak by sa filmári rozhodli natočiť prerábku Striptízu, Rumer by svoju mamu pred kamerami rozhodne mohla zastúpiť.

Veď pozrite!

(Zdroj: Profimedia)