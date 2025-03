EX Kanyeho Westa kopíruje Biancu: Na Oscaroch ÚPLNE NAHÁ... Na prsiach a v rozkroku mala VLASY!

(Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Cez víkend sa pozornosť sústredila na odovzdávanie Oscarov a afterpárty, ktorá nasledovala po nich. Pre hercov je podujatie rovnako významné, ako pre hudobníkov Grammy... No a zatiaľ čo tam ukázala svoje nahé telo Bianca Censori, cez víkend sa odhaľovala Kanyeho bývalka. Na prsiach a v rozkroku mala vlasy!

O škandále, ktorý na Grammy vyrobila Bianca Censori, sa písalo veľmi dlho. Manželka Kanyeho Westa sa priamo na červenom koberci pred fotografmi úplne odhalila. Zhodila zo seba veľký kožuch a pod nim mala úplne priesvitné šaty, pod ktorými nemala absolútne nič. To sa, samozrejme, organizátorom nepáčilo a dvojicu z podujatia vypoklonkovala.

No rozruch, ktorý sposobili, sa zjavne zapáčil bývalej priateľke Kanyeho Westa, herečke Julii Fox. Sokyňou v láske sa inšpirovala a na afterke po Oscaroch ju okopírovala. Dorazila v kúsku, ktorý pripomínal priesvitnú záclonu, no a podobne ako Bianca, aj ona pod ním bola úplne nahá. No na rozdiel od vyhodenej Censori, Julia svoje intímne partie prekryla aspoň vlasmi. Na Vanity Fair party tak mohla zostať.

