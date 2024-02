EX Kanyeho Westa šliape jeho žene na päty: Ani nohavičky, ani podprsenka!

Julia Fox (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Kanye West (46) je známy svojím šialeným módnym vkusom. Do bizarných outfitov navyše oblieka aj svoju partnerku Biancu Censori (28). No jeho bývalka Julia Fox (34) dokázala, že v módnych kreáciách nijako nezaostáva. Na newyorský Fashion Week prišla v odvážnych šatách... bez nohavičiek a bez podprsenky!

Herečka Julia Fox je verejnosti známa aj ako expriateľka rapera Kanyeho Westa. Hoci dvojica tvorila pár iba mesiac, aj tento čas stačil na to, aby plavovláska o hudobníkovi napísala vo svojej knihe. „Bola som spôsob, ako sa chcel dostať späť ku Kim. Bolo to ponižujúce. Nesprával sa ku mne tak, ako som očakávala,“ povedala v rozhovore pre The Los Angeles Times.

Dvojica spolu randila v januári 2022. Aktuálne raper tvorí pár s dizajnérkou Biancou Censori, ktorá viac ako čímkoľvek iným, púta pozornosť svojimi outfitmi. Nie je to tak dávno, čo sa v spoločnosti objavila v igelitovom pršiplášti a pod ním nemala absolútne nič. No ani Kanyeho ex v bizarných outfitoch nezaostáva.

Aktuálne sa na newyorskom Fashion Weeku objavila v odvážnych šatách, ktoré mali prestrihy po bokoch od vrchu až po spodok. Bolo tak evidentné, že "bielovláska" nemá ani podprsenku, ani nohavičky. Šaty navyše doplnila bielym dlhým kožuchom... No, podobne, ako Bianca, núdzu o pozornosť na módnej akcii rozhodne nemala.

