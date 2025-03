Vážne OBVINENIE muža českej topmodelky: UKRADOL vraj auto tenisovej hviezde... Och, to je HANBA!

Karolína Kurková, Archie Drury (Zdroj: Profimedia)

Karolínu Kurkovú a jej manžela Archieho Druryho vylúčil luxusný floridský klub Fisher Island v Miami Beach len na polroka. Práve kvôli spomínanej krádeži auta. To podľa zistenia webu Page Six patrilo tenistke Caroline Wozniackej a jej manželovi, bývalému hráčovi NBA Davidovi Leemu. Drury si však stojí za tým, že auto neukradol a išlo len o nevinný omyl.

V garáži podľa jeho slov boli dve rovnaké biele autá Range Rover a on neúmyselne nasadol do nesprávneho. Svoj omyl si vraj uvedomil, až keď vyšiel na vonkajšie parkovisko. V dokumentoch zo súdu sa tiež uvádza, že producent má vážne problémy so zrakom a práve preto si autá splietol. Tenisková hviezda potom svoje obvinenie stiahla a oznala, že to bolo tak.

No napriek tomu sa spomínaný luxusný klub rozhodol rodinu vylúčiť natrvalo. Dôvodom sú ďalšie konflitky. Pred niekoľkými týždňami sa napríklad Kurkovej dcéra Luna Grace hrala s Wozniackej synom Jamesom. V jednom momente sa však zľakla a malého chlapca kusla. Ako informuje Page Six známa Česka kvôli tomu s dcérou navtívila aj terapeuta.

Aj Drury mal vraj v klube viac incidentov. „Pán Drury do kancelárie prišiel s krikom a viditeľne rozčúlený ohľadom toho, kde personál prístavu parkuje plavidlo Toma Bradyho,“ uviedol zástupca klubu v liste z roku 2023. Ďalej sa mal Drury vyhrážať jemému z členov kvôli majetkovým záležitostiam a poslednou kvapkou bolo, keď sa počas vylúčenia snažil do klubu vniknúť.

Dvojica sa však ohrádza tým, že za celým konfliktom stojí konkurenčný boj o luxusné nehnuteľnosti na Fisher Island. „Karolína Kurková a Archie Drury sa stali terčom zámernej a organizovanej kampane, ktorá má poškodiť ich povesť a obchodné záujmy, a to ako na Fisher Island, tak mimo neho. Tieto úroky pramenia z rozhodnutia pána Druryho opustiť v roku 2023 spoločnosť Douglas Elliman a založiť si vlastnú realitnú maklérsku firmu, čo vyvolalo odvetné snahy, ktorých cieľom je podkopať ich úspech,“ uviedla hovorkyňa Kurkovej Melanie A. Bonvici.

