Češka s hroznými zubami aj nohami: Dobyla svet... aj hore bez!

Karolína Kurková sa narodila 28. februára 1984 v Děčíne. V puberte mala komplexy zo svojej výšky a nôh, spolužiaci ju dokonca šikanovali kvôli väčším zubom. „Keď som vyrastala, pred fotoaparátom som sa dobre necítila. nepripadala som si krásna, bola som iná. Dlhé ruky, nohy, pochádzam z malého mesta, kde som naozaj vyčnievala,” povedala v minulosti médiám. Vyhýbala sa krátkym sukniam i širokým úsmevom.

Karolína Kurková ako prváčka na základnej škole Zdroj: Instagram KK

V roku 1999 ju však nafotila kamarátka a zábery sa dostali až do modelingovej agentúry. Ako 15-ročná sa teda dostala k modelingu, chvíľu pôsobila v Česku, potom odletela do Milána a podpísala zmluvu so značkou Prada. V 17-ich sa odsťahovala do New Yorku. Stala sa jednou z najmladších tvárí na titulke časopisu Vogue. Neskôr sa jej podarilo stať anjelikom Victoria‛s Secret.

Karolína Kurková v hviezdnej spoločnosti: Američanka Tyra Banks, Nemka Heidi Klum, Brazílčanka Gisele Bündchen a jej krajanka Adriana Lima Zdroj: TASR

Teraz je to už 21 rokov, čo sa blondínka pohybuje vo sférach vysokého módneho biznisu. Minulý rok si pri príležitosti okrúhleho výročia zaspomínala na uplynulú kariéru. Fanúšikom ukázala napríklad titulné stránky magazínov, na ktorých sa za tie roky objavila. Na niektorých pózovala aj bez podprsenky, ale hranice decentnosti úplne neprekročila.

Aj keď... fantáziu mužov dokázala poriadne poštekliť!

Kurková je vo svojom obore naozaj uznávaným menom a mnohí ju označujú za topmodelku. Pozná ju prakticky celý svet a zúčastňuje sa tých najprestížnejších spoločenských akcií.

Je vydatá a má dve deti.