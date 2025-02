SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel obľúbený herec (†85), NAJLEPŠÍ PRIATEĽ Woodyho Allena!

Tony Roberts (Zdroj: Getty Images)

LOS ANGELES - Umelecký svet zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 85 rokov zomrel obľúbený americký herec Tony Roberts. Podľahol komplikáciam spojeným so zákernou chorobou!

O úmrtí informovala pre The New York Times hercova jediná preživšia dcéry Nicole Barley. Tony Roberts zomrel v piatok 7. februára 2025 vo svojom dome na Manhattane na komplikácie s rakovinou pľúc.

Tony Roberts (Zdroj: SITA)

Herec sa preslávil ako verný priateľ Woodyho Allena vo filmoch (predtým inscenáciach) Play It Again či Sam, Annie Hallová, Spomienky na hviezdny prach, Sex noci svätojánskej, Hana a jej sestry, Zlaté časy rádia či Sounds from a Town I Love.

Ďalej hral napríklad vo filmoch Seprico, Sladkých osemnásť, či Láska ako blázon. Roberts bol známy aj svojím účinkovaním na Broadwayi. Tam sa objavil v takých predstaveniach ako Barefoot in the Park, Sugar, Cabaret či Xanadu.

Tony Roberts (Zdroj: SITA)