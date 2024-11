Hugh Grant priznal bizarný zvyk: To snáď nemyslí vážne... Naozaj sa takto TÝRA?!

Herec Hugh Grant. (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Vôbec si z toho nerobí ťažkú hlavu! Zatiaľ čo jeho hereckí kolegovia sa tomu vyhýbajú, on to s radosťou vyhľadáva. Ide pritom o pravidelný zvyk, ktorý by si nikto nechcel osvojiť. Hviezda filmu Denník Bridget Jonesovej Hugh Grant (64) rád o sebe vyhľadáva recenzie. Na tom by nebolo nič nezvyčajné, no má to jeden háčik!