Topmodelka si s róbou ťažkú hlavu nerobila: Ehm, Alessandra, vyšla si zo SAUNY?!

Alessandra Ambrosio (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Krásna by bola aj vo vreci! Toto mala zrejme v hlave brazílska topmodelka Alessandra Ambrosio (43), keď si vyberala, čo si oblečie na charitatívnu večeru v New Yorku. Na "červenom koberci" vyzerala, akoby práve vyšla zo sauny!