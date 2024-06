Plánujú zakopať vojnovú sekeru? Harry a Meghan sa zúfalo snažia udobriť s chorou Kate

Meghan Markle, princ Harry (Zdroj: Profimedia)

LONDÝN - Vyzerá to tak, že by sa napätá situácia medzi kráľovskou rodinou a princom Harrym (39) a Meghan Markle (43) mohla konečne upokojiť. Dvojica chce totiž znova nadviazať dobré vzťahy s princeznou Kate (42), čo by mohlo viesť k prímeriu aj so zvyškom rodiny.