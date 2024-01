Bolestné priznanie známej herečky: Znásilnená priateľom!

Mariska Hargitay (Zdroj: profimedia.sk)

Herečka v eseji, ktorá sa objavila v magazíne PEOPLE, priznala, že keď bola tridsiatnička, tak ju sexuálne zneuži jeden jej priateľ. Mariska sa mu usilovala uniknúť, avšak nedokázala. „Veľmi som sa bála, že to prerastie do násilia a fyzicky na mňa zaútočí. Teraz už viem, že to vlastne bolo násilie,” poznamenala k tomu.

„Reagovala som tak, ako mnohé obete. Úplne som zamrzla. Mala som pocit, akoby som ani nebola prítomná vo svojom tele,” pokračovala v rozprávaní známa umelkyňa.

Brunetka založila nadáciu Lake Placid, ktorá sa zameriava na pomoc obetiam sexuálneho násilia, domáceho násilia, či násilia páchaného na deťoch. „Myslím si, že som potrebovala vidieť, ako vyzerá taká liečba,” uviedla k tomu Mariska, ktorá sa snažila na túto traumatickú udalosť zabudnúť.