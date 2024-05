Rozruch kvôli FOTKE tehotnej Bieber: Špekulácie fanúšikov.... Vraj odhalila POHLAVIE a MENO dieťaťa!

Justin Bieber, Hailey Bieber (Zdroj: SITA )

V posledných mesiacoch sa špekulovalo, že to v slávnom manželstve škrípe. Mnohí dokonca v ich súvislosti skloňovali slovo rozvod. Začiatkom mája však Justin a Hailey Bieberovci všetkým neprajníkom zatvorili ústa. Videom totiž oznámili, že po takmer šiestich rokoch manželstva čakajú svoje prvé vytúžené dieťa.

Odvtedy je každý ďalší príspevok dvojice pod drobnohľadom fanúšikov. Tí sa snažia zo záberov vyčítať čo najviac. Najnovšie si myslia, že sa im podarilo "dešifrovať" pohlavie a potenciálne meno budúceho mini Biebera. Špekulácie vyvolal záber, na ktorom Hailey pije zo šálky čaj. Na zábere vidno jej manikúru s kvietkami...

No a k sérii fotiek budúca mamička pridala popis: „Malé čerešňové kvety (po anglicky cherry blossoms) na mojich nechtoch a malý čeresňový kvet (cherry blossom) v mojom bruchu.“ No a to okamžite vyvolalo rozruch. Fanúšikovia si myslia, že tým Hailey naznačila, že čaká dievčatko. „Je to dievča?!“ pýta sa jeden a pridal sa ďalší: „Ok, je to dievča!“

Iní fanúšikovia posunuli svoje špekulácie ešte o krok ďalej a myslia si, že svojim príspevkom neodhalila len pohlavie svojho dieťatka, ale aj meno. „Je to dievča. Plánuješ ju pomenovať blossom? Alebo nejaké kvetové meno?“ pýtal sa fanúšik. A ďalší to už zhodnotil ako fakt. „Blossom Bieber znie dosť dobre!“