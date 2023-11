35-ročného speváka a herca zabila RAKOVINA: Bojoval s ňou 6 rokov!

Johnny Ruffo (Zdroj: profimedia.sk)

SYDNEY - Priatelia a fanúšikovia sympatického austrálskeho herca a speváka menom Johnny Ruffo sa dnes ráno dozvedeli mimoriadne smutnú správu. A to, že mladý umelec zomrel. So zákernou rakovinou bojoval s prestávkou 6 rokov.

„S ťažkým srdcom sme sa dnes museli rozlúčiť s našim milovaným Johnnym. Bol obklopený rodinou a svojou partnerkou Tahnee. Odišiel v pokoji a s podporou niekoľkých úžasných lekárov a zdravotných sestier,” znie v úvode stanoviska, ktoré pozostalí zverejnili na jeho profile na sociálnej sieti Instagram.

„Bol to veľmi talentovaný, očarujúci a niekedy drzý chlapec. Johnny bol veľmi odhodlaný a mal silnú vôľu. Bojoval až do konca a bojoval tak tvrdo, ako len mohol. Mal krásnu dušu a dával toho oveľa viac,” dodala zdrvená rodina.

Johnny Ruffo sa zviditeľnil pôsobením v obľúbených austrálskych seriáloch Home and Away, Seven Soap a Neighbours. Venoval sa tiež spevu. Rakovinu mu lekári diagnostikovali v roku 2017, keď trpel silnými migrénami. Na mozgu mal 7 centimetrový nádor. Po absolvovaní liečby bol umelec v remisii. V roku 2020 žiaľ rakovina opäť prepukla.

Johnny Ruffo so svojou partnerkou. (Zdroj: profimedia.sk)