Náhla SMRŤ mladého speváka (†26): Kapela je zdrvená!

(Zdroj: Getty Images)

LIVERPOOL - Prišli nielen o kolegu, ale aj o skvelého kamaráta! Britská indie popová kapela The Night Café a jej fanúšikovia majú hlavu v smútku. Dôvodom je náhla smrť speváka Seana Martina, ktorý mal len 26 rokov. Príčina jeho skonu zatiaľ nie je známa.

Smutnú správu oznámila na svojom profile na sociálnej sieti Instagram samotná kapela. Jej členmi okrem zosnulého speváka sú gitarista Josh Higgins, basgitarista Arran O'Connell a bubeník Carl Dillon.

„Sme zdrvení, že vám oznamujeme správu o náhlej smrti nášho najlepšieho priateľa Seana. Slová nedokážu opísať bolesť, ktorú momentálne cítime. Celé sa to ešte stále snažíme spracovať. Prosíme vás všetkých, aby ste rešpektovali súkromie Seanovej rodiny a priateľov v týchto ťažkých časoch,“ znie stanovisko, ktoré zverejnili.

Parťáci z kapely zároveň dodali, že smrťou Seana prišli nielen o kolegu. „Bol to náš najlepší kamarát už z detstva, s ktorým nás spája toľko spomienok. Dosiahli sme spolu veci, o ktorých sme kedysi len snivali. To si budeme uchovávať a vážiť navždy. Jeho spomienka bude navždy žiť v našich srdciach a skrz hudbu, ktorú pre vás všetkých vypustil do sveta,” dodali smútiaci členovia kapely.

Pod príspevkom sa vyjadrila aj spevákova zdrvená matka. Všetkým poďakovala za slová plné lásky a podpory.