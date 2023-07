Krásna herečka všetkých šokovala: Fuj! To je ale humusáčka

America Ferrera (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Toto by ste o nej nepovedali! America Ferrera (39) je krásna žena, ktorá aktuálne hviezdi napríklad vo filmovej novinke Barbie. Spolu s vybranými kolegyňami nedávno absolvovala zaujímavý rozhovor, v ktorom prezradila aj to, čo možno nechcela!

Magazín Vanity Fair si posadil režisérku filmu Barbie - Gretu Garwig a hlavné herecké hviezdy počinu - Margot Robbie, Issy Rae a Kate McKinnon, aby spoločne absolvovali zábavný rozhovor. Na základe neho vyšlo najavo, ako dobre sa vzájomne poznajú.

Krásky sa počas toho skvele zabávali, avšak v istom okamihu zostali aj prekvapené. Keď totiž bola reč o "hriešnych potešeniach", America poriadne prekvapila. Kolegyne napríklad tipovali, že pôjde o nejaké jedlo, prípadne masáž. Niektorá z nich tipovala prezeranie si inzerátov realitnej kancelárie. „Nie, nie. Nič z toho mi neprináša potešenie. Budem ľutovať, že to poviem, ale je to... Keď sa pár dní neosprchujem,” poznamenala tmavovláska. „Čo? Toto by som nikdy nečakala,” reagovala Margot Robbie.

Mnohí fanúšikovia v súvislosti s tým neskrývajú prekvapenie. Dôkazom sú komentáre, ktoré sa objavujú na internete. „Preboha! Ja si neviem predstaviť ráno bez sprchy. A nie je nič príjemnejšie, ako keď si večer úplne čistá ľahnem do perín,” znie jedna z mnohých reakcií. „Niektoré veci si je možno lepšie nechať len pre seba,” pridal správny postreh istý fanúšik.