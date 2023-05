Celebrity na MET Gala ohúrili: Známy herec ako mačka, speváčka šokovala prerobenou tvárou, žiarila aj Slovenka!

NEW YORK - Bolo sa veru na čo pozerať! V pondelok večer sa v priestoroch Metropolitného múzea v New Yorku konalo najprestížnejšie módne podujatie roka. A to MET Gala, ktoré sa tento rok nieslo v duchu Pocta Karlovi Lagerfeldovi. Na červenom koberci sa to hemžilo slávnymi menami a kreácie prítomných hviezd priam vyrážali dych.