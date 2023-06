Mohutný kožuch, dlhé vlasy, výrazné šperky: Cruella De Vil, si to ty? Ups, veď to je slávny herec!

PARÍŽ - Herec a spevák Jared Leto (51) si nenechal ujsť prehliadku novej kolekcie značky Givenchy, ktorá sa konala v rámci parížskeho týždňa módy. Umelec je známy svojim vzťahom k móde, čo dokázal aj na spomínanom spoločenskom podujatí. Na prvý pohľad však viac ako muža, pripomínal rozprávkovú Cruellu De Vil. Milovníci zvierat by ho za TOTO určite nepochválili!

Jared Leto je vo vodách svetového šoubiznisu známy svojim výstredným spôsobom obliekania. Čipkovaný top? Holé prsia? Či šperky, ktoré sú určené pre ženy? Preňho to nie je žiaden problém. Rád šokuje a rád komunije nekombinovatelné. Dokázal to aj v týchto dňoch na prehliadke novej kolekcie značky Givenchy, ktorá sa konala v rámci parížskeho týždňa módy.

Slávny herec dorazil do spoločnosti v čiernom obleku, pod ktorý si nedal žiadnu košeľu. Jeho nahý hrudník zdobili len výrazné náhrdelníky, ktoré pôsobili, akoby si ich požičal zo šperkovnice svojej mamy. Aj uši si vylepšil náušnicou a na oči si dal výrazné čierne okuliare... Mnohých však určite zaujalo to, čo mal prehodené cez oblek.

Do spoločnosti napriek horúcemu letnému počasiu dorazil v mohutnom kabáte z pravej kožušiny. Vďaka tomu pôsobil ako zlomyselná postavička z Disneyoviek - Cruella De Vil, ktorá si zo 101 dalmatíncov chcela ušiť kožuch. Jej sa to, našťastie, v rozprávke nepodarilo, no v tomto prípade... Jared, nabudúce skús umelý!

