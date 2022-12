Smutná správa priamo na Štedrý deň: Vo veku 65 rokov zomrel známy spevák!

Galéria fotiek (1) Zdroj: Getty Images

LONDÝN - Vo veku 65 rokov zomrel spevák Maxi Jazz, líder britskej tanečnej skupiny Faithless, ktorá sa v 90. rokoch preslávila singlami Gid Is A DJ, We Come 1 a Insomnia. Smutnú správu priamo na Štedrý dreň oznámila jeho bývalá kolegyňa z kapely Sister Bliss.