Náhla SMRŤ 45-ročného hudobníka: Len nedávno oznámil, že má rakovinu!

Bubeník kapely Modest Mouse zomrel 31. decembra vo veku 45 rokov. Oznámila to skupina priamo na Nový rok na oficiálnom účte na sociálnej sieti Instagram. „Neviem, ako sa s tým zmieriť: Dnes sme stratili nášho drahého priateľa Jeremiaha. Ľahol si, že si oddýchne a jednoducho odišiel,“ objavil sa na profile smútočný oznam.

„Chcel by som teraz napísať niekoľko pekých slov, ale nie je na to správny čas. Tie prídu neskôr a od mnohých ľudí. Prosím, vážte si všetkú lásku, ktorú dávate, dostanete, dávate a dostanete. Jeremiah bol predovšetkým o láske. Ľúbime ťa,“ zneli slová, ktoré zasiahli azda každého fanúšika. Hudobník podľahol zákernej rakovine. Že s ňou bojuje, sa pritom verejnosť dozvedela len pred piatimi dňami.

„Ahojte. Niektorí z vás už možno počuli, ale napadlo mi, že by bolo dobré počuť správy priamo z nášho tábora. Jeremiahovi pred chvíľou diagnostikovali rakovinu a momentálne sa lieči. Zdá sa, že to ide hladko a robí pozitívne pokroky. Jeremiak, rovnako ako ja, veríme v silu pozitívnej energie, takže ak by ste boli taký láskaví a poslali "dobré vibrácie" (citujem Jeremiaha) smerom k Jeremiahovi a jeho rodine, bolo by to skvelé,“ poprosil spevák Isaac Brock.