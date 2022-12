Legendárny Indiana Jones je späť: Harrison Ford (80) strčí rovesníkov do vrecka a... Takýto je omladený!

LOS ANGELES - Americký herec Harrison Ford síce v lete oslávil svoje 80. narodeniny, ale ani to mu nebráni v tom, aby sa objavil v piatom pokračovaní akčnej filmovej série Indiana Jones. Pri niektorých scénach, ktoré boli ukázané v prvom traileri, však museli tvorcovia použiť najnovšie technológie a umelca upraviť, aby vyzeral mladšie.

Harrison Ford je neskutočný! Hoci si mnohí jeho rovesníci užívajú zaslúžený dôchodok, on si po 80-tke trúfol na ďalšie pokračovanie v ikonickej sérii Indiana Jones. Ide už o piaty počin a film, ktorý sa do kín dostane 30. júna 2023, tentokrát ponesie názov Dial of Destiny.

Filmová spoločnosť Lucasfilm, ktorá tento film produkuje, zverejnila na YouTube prvý trailer k tejto očakávanej novinke. Objavila sa v ňom aj herečka a scenáristka Phoebe Waller-Bridge (37), ktorá si zahrá krstnú dcéru ikonickej postavy.

VIDEO: Trailer k filmu Indiana Jones: Dial of Destiny.

Vo videu sa objavili aj scény z minulosti, kde bol legendárny profesor ešte mladý. Na to využili tvorcovia najmodernejšie technológie a herca takýmto spôsobom omladili. Fanúšikovia ocenili, ako prirodzene na záberoch umelec vyzerá.

Galéria fotiek (8) Harrison Ford

Zdroj: Walt Disney Studios

Následne však pochválili aj to, že sa Ford v takomto vysokom veku postavil pred kamery a natáča ďalší film. „Každý by mal oceniť v akej skvelej forme Harrison Ford je. Ten film je preplnený akciou. Sean Connery raz povedal, že niektorí muži starnú a iní dozrievajú," napísal jeden z nich. „80 rokov a aj tak pre nás robí takéto veci. Bravo Harrison Ford, bravo," pridal sa ďalší.